Starke Sonneneinstrahlung könne die Flugsteuerung vieler A320 beeinträchtigen, warnt Airbus. Betroffen sind 6000 Flugzeuge. Auch die Swiss muss rasch ein Softwareupdate einspielen.

Darum gehts Airbus warnt vor Softwareproblemen bei A320-Flugzeugen bei starker Sonneneinstrahlung

Swiss erwartet vorerst keine Betriebsunterbrechungen

6000 Flugzeuge der A320-Familie sind von dem Sicherheitsproblem betroffen

Nicht nur Boeing wird von Softwareproblemen geplagt. Nun warnt Konkurrent Airbus, dass die Flugsteuerung bei 6000 Flugzeugen der A320-Familie nicht sicher sei.

Starke Sonneneinstrahlung könne die Steuerung der Flieger beeinträchtigen, teilte der Flugzeughersteller mit. Das habe die Analyse eines Zwischenfalls mit einer A320 gezeigt.

Swiss ergreift Massnahmen

Fluggesellschaften müssten vor dem nächsten Start vorsorgliche Massnahmen ergreifen, sagte Airbus. Die Firma erwartet nach eigenen Angaben, «dass diese Empfehlungen zu Betriebsunterbrechungen für Passagiere und Kunden führen werden».

Die Swiss fliegt derzeit nach Plan, wie die Fluggesellschaft am Freitagabend auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mitteilte. Für Samstag gehe die Swiss weder von Annullationen noch von Verspätungen aus.

Die Flugzeuge gelten gemäss Hersteller und Behörden weiterhin als sicher betreibbar, schrieb ein Mediensprecher der Fluggesellschaft weiter. Das notwendige Softwareupdate müsse jedoch bis Sonntagmorgen um 1 Uhr Schweizer Zeit umgesetzt werden, damit die betroffenen Flugzeuge weiterhin als lufttüchtig gälten. Die Swiss habe mit der Umsetzung dieser Massnahmen gestartet.

Problem mit Triebwerken

Wenige Stunden vorher hatte Airbus bereits ein anderes Sicherheitsproblem eingeräumt: Einige A320 mit Triebwerken von Pratt & Whitney brauchten ein neues Verfahren für den Betrieb am Boden unter Vereisungsbedingungen, sagte der Hersteller gegenüber der Agentur Bloomberg.