Nur zehn Fluggesellschaften fliegen noch mit dem A380, Emirates fliegt auch Zürich an

Gabriel Knupfer

Am 15. Oktober 2007 wurde der erste Airbus A380 ausgeliefert. Das grösste Passagierflugzeug der Welt sollte die Zukunft der Luftfahrt sein. Doch weniger als zwanzig Jahre später verschwindet der Superjumbo langsam aus den Lüften.

Airbus hat die Produktion bereits 2021 eingestellt. Und dies, obwohl der Flieger bei den Passagieren äusserst beliebt ist. Mit den zwei Passagierdecks bietet der Airbus A380 auch in der Economy mehr Bein- und Kopffreiheit als andere Flieger. Und in der Business und First ist genug Platz für Bars und Suiten. Die leise Kabine macht ihn endgültig zum Liebling der Flugreisenden.

Ausschlaggebend fürs Aus für den A380 waren die Airlines. Diese setzen auf kleinere Flieger mit zwei Triebwerken. Damit lässt sich viel Treibstoff sparen. Nur zehn Fluggesellschaften fliegen heute noch mit dem A380, wie «Business Insider» berichtete. Eine davon fliegt auch Zürich an. Für Reisende aus der Schweiz bieten sich zudem Flüge von München an. Hier ist die Liste.

1 ANA (All Nippon Airways)

Japans grösste Fluggesellschaft hat drei A380 im Einsatz. Alle drei Flieger verkehren nur zwischen Tokio und Honolulu, der Hauptstadt Hawaiis. Auffällig ist die Bemalung, bei der die Nase als Gesicht einer Meeresschildkröte gestaltet ist. Die Flugzeuge wurden erst ab 2020 in Betrieb genommen und werden voraussichtlich noch lange weiterfliegen, berichtete der US-Sender CNN.

2 Asiana Airlines

Die koreanische Fluggesellschaft fliegt mit ihren sechs A380 Ziele in den USA an. Aktuell ist eine Fusion mit Korean Air (siehe unten) geplant. Wie es danach mit den Superjumbos weitergeht, ist offen.

3 British Airways

Die britische Airline brachte den A380 nach der Pandemie 2021 zurück in den Flugbetrieb. Elf Maschinen fliegen von London aus verschiedene Langstreckenziele an, unter anderem Los Angeles, San Francisco, Johannesburg und Singapur. British hat aktuell hinter Emirates das zweitgrösste Flugangebot mit dem Superjumbo und will die Kabinen noch in diesem Jahr mit neuen First-Suiten ausstatten.

4 Emirates

Die Airline aus Dubai ist bei weitem der grösste Betreiber des A380 und hat 116 Maschinen im Betrieb. Privatsuiten und Dusch-Spa in der First und eine Bar in der Business Class machen die Flüge für zahlkräftige Gäste zum Luxuserlebnis. Emirates fliegt aktuell als einzige Airline mit dem A380 Zürich an. Dazu kommen 47 weitere Verbindungen, alle von Dubai aus.

5 Etihad

Von Abu Dhabi fliegt Etihad mit sechs A380 die Ziele New York, London, Paris und Singapur an.

6 Korean Air

Mit Korean Air bietet eine zweite Fluggesellschaft aus Südkorea Flüge im A380 an. Im Programm sind Flüge von Seoul in die USA. Korean Air hat zudem auch noch den Jumbojet Boeing 747 im Betrieb. Ursprünglich sollten beide Flugzeuge 2025 ausgemustert werden. Doch wegen Lieferverzögerungen dürften sie laut CNN noch mehrere Jahre weiterfliegen.

7 Lufthansa

Auch die deutsche Swiss-Mutter Lufthansa setzt weiterhin die beiden Riesenflieger Airbus A380 und Boeing 747 ein. Interessant für Reisende aus der Schweiz: Die acht A380 verkehren zwischen München und Bangkok, Boston, New York, Washington, Los Angeles, Delhi und Denver. Lufthansa rüstet die Flieger zudem nächstes Jahr mit einer neuen Business Class aus.

8 Qantas

Für Schweizer Reisende weniger naheliegend ist das A380-Angebot der australischen Airline Qantas: Die zehn Flieger verkehren vor allem auf den Strecken Sydney-Los Angeles und Sydney-Singapur.

9 Qatar Airways

Qatar Airways will die acht A380 in den nächsten Jahren ausmustern. Im Moment fliegen sie noch zwischen dem Heimatflughafen in Katar und Bangkok, London, Paris, Perth und Sydney. Der Qatar-Flug nach Sydney dürfte auch für einige Passagiere aus der Schweiz eine Option sein.

10 Singapore Airways

Der erste Airbus A380 ging 2007 an die Airline aus Singapur. 18 Jahre später hat die Fluggesellschaft weiterhin 12 Maschinen des Typs im Einsatz. Diese fliegen vom vielfach ausgezeichneten Flughafen Changi nach Frankfurt, London, Hongkong und Delhi.

