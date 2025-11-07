Qantas plant den längsten Nonstop-Flug der Welt von Sydney nach London. Die 17'015 Kilometer lange Strecke soll in bis zu 22 Stunden zurückgelegt werden, was einen neuen Weltrekord in der zivilen Luftfahrt darstellt. Die Passagiere brauchen definitiv Sitzleder.

1/2 Der neue Airbus A350-1000 ULR von Qantas beim Rollout im Werk von Toulouse (F). Foto: PD

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Die australische Airline Qantas will ab 2027 die längste Flugverbindung der Welt anbieten – ohne Zwischenstopp, direkt von Sydney nach London. Ganze 17’015 Kilometer und bis zu 22 Stunden dauert die Reise. Das ist Weltrekord in der zivilen Luftfahrt!

Das Projekt mit dem Namen «Project Sunrise» – weil die Passagiere auf der Reise zwei Sonnenaufgänge sehen – steht kurz vor dem Start: Der erste Airbus A350-1000 ULR ist fast fertig. Er soll 2026 in eine intensive Testphase gehen, wie das australische Newsportal Timeout berichtet. Möglich macht den Langstreckenflug ein zusätzlicher 20’000-Liter-Tank. Damit ist genug Sprit an Bord, um die Distanz ohne Auftanken zu schaffen.

Wellness-Zonen gegen müde Beine

Schon jetzt hält Qantas mit dem Flug Perth–London (17,5 Stunden) den drittlängsten Linienflug der Welt. Die neue Verbindung übertrifft sogar Singapore Airlines’ aktuelle Rekordstrecke von Singapur nach New York (18,5 Stunden) deutlich.

Für die Passagiere soll die Marathonreise luxuriöser werden als je zuvor. Nur 238 Sitze statt der üblichen 300 sind verbaut. Das sorgt für mehr Platz. Zwischen Economy und Premium Economy entstehen sogenannte «Wellness-Zonen». Sie sind mit Stretchgriffen und Trinkstationen ausgestattet. Und mit Bildschirmen, auf denen Übungen gegen müde Beine gezeigt werden.

In der First Class verwandelt sich der Sitz in eine kleine Suite: mit Bett, Sessel, Schiebetüren, einem eigenen Kleiderschrank und einem 32-Zoll-Bildschirm. Ein Tablet steuert Licht, Temperatur und sogar die Luftfeuchtigkeit. Neben dem Rekordflug nach London plant Qantas auch eine neue Nonstop-Verbindung von Sydney nach New York – rund 18 Stunden lang.

Chinesen fliegen 19'700 Kilometer weit

Gar 19'700 Kilometer lang wird der Flug der Gesellschaft China Eastern Airlines. Ab 2026 bieten die Chinesen die Strecke von Shanghai in die argentinische Hauptstadt Buenos Aires an. Er erstreckt sich über fast 19'700 Kilometer. Allerdings mit einem Zwischenstopp. Die Maschine – eine Boeing 777 – landet in Auckland (Neuseeland), zum Auftanken und für technische Checks. Passagiere bleiben in der Zeit im Flieger sitzen – ohne Wellness-Zone.

Die Flugreise ab Shanghai inklusive Zwischenstopp dauert 25 Stunden und 30 Minuten. Auf dem Rückweg nach China sind es wegen ungünstiger Winde sogar 29 Stunden.