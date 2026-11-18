Bereits im vergangenen Jahr mussten die Angestellten von Gucci Swiss Timepieces im Kanton Neuenburg einen Stellenabbau hinnehmen. Nun folgt der nächste Dämpfer: Bei der Schweizer Uhren-Tochter fallen 30 Jobs weg. Betroffen ist die Logistiksparte.

Darum gehts Gucci Swiss Timepieces baut in Cortaillod NE 30 von 95 Stellen ab

Gucci bündelt die Logistik in Italien

Schon 2025 strich Gucci 21 Stellen in Cortaillod

Bernadette Hogg Redaktorin Wirtschaft

Schlechte Nachrichten für den Uhren-Standort Neuenburg: Gucci Swiss Timepieces baut in Cortaillod NE 30 Stellen ab, wie zuerst das Portal Arcinfo berichtet hat. Damit fällt fast ein Drittel der Belegschaft von insgesamt 95 Angestellten weg.

Der Grund für den Stellenabbau: Der italienische Luxuskonzern krempelt die Strukturen bei der Schweizer Uhren-Tochter um. Die Logistiksparte zieht ab. Künftig bündelt Gucci diese Bereiche im italienischen Trecate im Piemont – zusammen mit bestehenden Strukturen der Marke und des französischen Mutterhauses Kering. An der Produktion von Uhren am Schweizer Standort hält Gucci hingegen fest. Aktuell läuft ein Konsultationsverfahren, wie Blick weiss.

Bereits 2025 rollten Köpfe

Für die Belegschaft in Cortaillod ist es nicht der erste Dämpfer. Schon 2025 strich Gucci nach einem Konsultationsverfahren 21 Stellen. Bereits damals verlagerte der Konzern einzelne Bereiche, die bis anhin in Neuenburg angesiedelt waren, an andere Standorte der Kering-Gruppe.

Gleichzeitig kündigte Gucci Swiss Timepieces an, künftig stärker auf besonders hochwertige Uhren zu setzen. Damit ist Gucci nicht allein. Auch die Schweizer Uhrenmarke Zenith setzt deswegen im neuenburgischen Le Locle den Rotstift an – und will künftig teurere Zeitmesser verkaufen. Am Hauptsitz fallen rund 100 der insgesamt 198 Arbeitsplätze weg – also jede zweite Stelle. «Die Chefs wollen die Marke retten», sagte eine Quelle aus dem Umfeld des Mutterkonzerns LVMH gegenüber Blick.

Uhrenbranche unter Druck – nur teurer Luxus läuft

Der Blick auf die gesamte Schweizer Uhrenbranche zeigt den Grund für diesen Kurswechsel. Zwar stiegen die Exporte zwischen Januar und September 2026 leicht um 2,7 Prozent, wie der Verband der Schweizerischen Uhrenindustrie mitteilte. Doch Branchenkenner schlagen gegenüber Blick Alarm: Das Plus täuscht über grosse Probleme hinweg.

Während sich teure Luxusuhren über 3000 Franken gut verkaufen und das Schwergewicht Rolex die Branche antreibt, bricht der Absatz bei günstigeren Modellen unter 500 Franken ein. Neben Zenith und Gucci bauen auch Marken wie Breitling, Chopard oder Montblanc Stellen ab oder haben Kurzarbeit eingeführt. Grund dafür sind unter anderem der starke Franken und die schwache Nachfrage aus China. Darunter leiden auch die Zulieferer im Jura, weil ihnen die Aufträge ausgehen.