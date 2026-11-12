Die Confiserie Sprüngli schliesst ihre Filiale inmitten der Stadt St. Gallen. Das Geschäft habe trotz Standort an einer Einkaufsstrasse nicht rentiert. Unsere Community bedauert das zunehmende Ladensterben, macht aber auch die Preispolitik der Kette verantwortlich.

Darum gehts Sprüngli schliesst ihre Filiale in der Stadt St. Gallen am 24.Dezember

Laut Sprüngli erfüllte der Standort die Umsatzziele nicht

Die Community kritisiert Ladensterben, Mieten, Verkehr und Preise

Alessandro Kälin Redaktor Community

Die Multergasse in der Stadt St. Gallen wird um ein Geschäft ärmer. Trotz der ausgezeichneten Lage schliesst Sprüngli ihre Filiale an der Einkaufsmeile. Grund dafür ist laut der Pressesprecherin der Zürcher Confiserie-Kette schlicht, dass der Standort die Umsatzerwartungen nicht erfüllt habe. «Daher haben wir die schwierige Entscheidung getroffen, die Filiale zu schliessen», teilt sie mit.

Am 24. Dezember öffnet der Laden zum letzten Mal seine Türen. Danach muss die Kundschaft in St. Gallen auf die Konkurrenz umsteigen. In unserer Community wird nach den Gründen für den Misserfolg gesucht. Viele Leserinnen und Leser teilen ihre persönlichen Gründe dafür, wieso sie sich ihre süssen Leckereien anderswo besorgen.

Community diskutiert Ladensterben

In der Kommentarspalte sorgt das immer weitläufigere Lädelisterben in der Schweiz für Unmut. Urs Marti berichtet etwa von sich selbst: «Ich war zuletzt ziemlich enttäuscht von der Multergasse. Ist mit dem Verschwinden der Traditionsgeschäfte nicht mehr wirklich die tolle Einkaufsmeile, wie ich sie noch in Erinnerung hatte.» Auch Sam Willis schreibt: «Das ist leider schon lange nicht mehr die beste Lage. Die Zeiten ändern sich.»

Heinz Seyfried rügt: «Zu Hause ständige Päckli-Fluten, dafür in den Läden zu wenig Leute. Die Konsumenten müssen ihr Einkaufsverhalten überdenken, wenn sie etwas gegen das Ladensterben unternehmen wollen.» Martin Schroffenegger hebt wiederum hervor: «Wenn ein Traditionsgeschäft an einer so guten Lage nicht rentiert, hat dies sicher auch etwas mit den völlig überrissenen Mietkosten zu tun.»

Allgemein machen viele die Stadt für die Schliessung verantwortlich. Roland Deschain kritisiert etwa: «St. Gallen führt Krieg gegen Autofahrer. Ergo kaufen wir dort nicht mehr ein. Gibt genug Alternativen, wo man als Kunde noch willkommen ist.» Patrick Kraus argumentiert: «Wenn man alle Parkplätze abschafft, muss man sich nicht wundern, wenn niemand kommt.» Jan Huber fügt an: «St. Gallen will, dass wir vor Ort einkaufen, aber bitte zu Fuss oder mit den ÖV. Das Wegbleiben der Kunden ist die Quittung an die Stadt.»

Auch die Produktkosten werden zur Debatte

Andere Mitglieder der Community machen den Rückschlag für die Confiserie wiederum an hohen Preisen fest. Dominik Sengel fragt etwa: «Ist der Umsatz zu tief oder sind schlicht die Verkaufspreise zu hoch?» Rolf Veil bedauert: «Es können sich denke ich nicht mehr viele Personen diese Preise leisten, auch wenn die Produkte extrem gut sind.» Giovanni Capo kommentiert: «Sprüngli sollte mal ihre Schokoladenpreise überdenken!»

Für Matthias Frey liegt auf der Hand: «Wer hätte gedacht, dass die Kundschaft in Zeiten hoher Preise und stagnierender Einkommen an Schokolade spart?» Auch Richard Gasser ist überzeugt: «Man kann heute mit Luxuspreisen einfach nicht mehr überleben, während die Läden leer bleiben.» Margrit Herzog hebt zudem hervor: «Luxemburgerli gibt es bei anderen schon lange genauso gute. Der Unterschied ist der Preis.»

Marcel Meier widerspricht: «Die Kosten halbieren klingt ja schön und gut, aber Qualität hat nunmal ihren Preis. Und dass es noch genug Leute gibt, die dementsprechend zahlen wollen, zeigen andere Filialen und die Konkurrenz.» Gabor Posch sieht das Ganze ähnlich: «Sprüngli war noch nie ein Laden für Leute, die sich das nicht leisten können oder wollen. Von daher sehe ich keinen Grund, sich über die Preise auszulassen.»