Appenzeller Gewerbler nerven sich über 24-Stunden-Migros

Der erste 24-Stunden-Migros der Schweiz in Herisau AR läuft gut. Der orange Riese muss mehr Personal einstellen. Beim lokalen Gewerbe kommt der Laden aber gar nicht gut an. Der Gewerbeverein überlegt sich nun, politisch aktiv zu werden, um schärfere Gesetze anzustossen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Migros eröffnet erste 24-Stunden-Filiale in Herisau AR, unbemannter Betrieb möglich

Umsatz verdoppelt, zwei neue Mitarbeitende eingestellt, Konzept stösst auf Akzeptanz

7000 Artikel auf 295 Quadratmetern, regulärer Betrieb bis 19 Uhr

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Die Migros tüftelt im Appenzellerland am Laden der Zukunft, wo Einkaufen rund um die Uhr, auch an Sonn- und Feiertagen, möglich ist: Die Detailhändlerin betreibt seit Juni in Herisau AR den schweizweit ersten Supermarkt mit durchgehenden Öffnungszeiten. Die Filiale an der vielbefahrenen Alpsteinstrasse läuft bis zum regulären Ladenschluss um 19 Uhr ganz normal – mit Personal, wie in jeder Migros im Lande.

Abends machen die Angestellten Feierabend. Der Laden aber bleibt geöffnet – im Selbstbedienungsbetrieb. Dazu nutzt der orange Riese das gleiche System, wie es in den unbedienten Teo-Läden zum Einsatz kommt. Am Morgen, wenn die Verkäuferinnen und Verkäufer wieder zur Arbeit erscheinen, übernehmen sie den Betrieb wieder. Auch an Sonn- und Feiertagen können Kundinnen und Kunden einkaufen. Es gibt 7000 Artikel auf einer Verkaufsfläche von 295 Quadratmetern.

Zusätzliches Personal angestellt

Der Laden läuft offenbar gut. Im Appenzeller Hauptort spricht man hinter vorgehaltener Hand gar von einer Verdoppelung der Umsätze. «Wir sind sehr zufrieden mit dem Start», sagt Andreas Bühler, Sprecher der Migros Ostschweiz, zu Blick. «Unser Angebot stösst ausserhalb der regulären Öffnungszeiten auf eine sehr gute Akzeptanz und unsere Erwartungen an die Frequenzen und die Umsätze werden übertroffen.» Die Migros habe deshalb das Filialteam sogar mit Personal aus anderen Filialen aufstocken müssen. Und: «Wir haben zwei neue Mitarbeitende eingestellt», sagt der Sprecher.

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In Herisau selber sorgt die neue 24-Stunden-Migros aber auch für Ärger. Jürg Mohler, Präsident des Gewerbevereins Herisau, hält nichts vom neuen Konzept. «Für einen Laden, der rund um die Uhr geöffnet ist, besteht keine Notwendigkeit», sagt er der «Appenzeller Zeitung». Zudem sieht er kleinere Geschäfte benachteiligt. Grosse Detailhändler könnten sich die Technik für einen unbedienten Dauerbetrieb eher leisten.

Weil ausserhalb der regulären Zeiten niemand arbeitet, greift das Arbeitsgesetz nicht. Eine spezielle Bewilligung des Kantons war deshalb nicht nötig. Die Migros brauchte lediglich eine Baubewilligung für den Umbau. Besonders stört ihn, dass auch sonntags rund um die Uhr eingekauft werden kann. Für ihn ist klar: Damit umgeht die Migros das Sonntagsverkaufsverbot.

Liberale Gesetzgebung in Ausserrhoden

Beim Kanton Appenzell Ausserrhoden sieht man das anders. Weil sonntags keine Angestellten im Laden stehen, handle es sich rechtlich gerade nicht um eine Umgehung, sagt Daniel Lehmann, Leiter des Amts für Wirtschaft und Arbeit, der «Appenzeller Zeitung». Grundsätzlich könne jeder Detailhändler einen solchen unbemannten Laden betreiben, in anderen Regionen gebe es dafür gute Beispiele.

Gewerbevereins-Präsident Mohler will die aktuelle Situation mit der 24-Stunden-Migros nicht einfach hinnehmen. Er überlegt sich nun, politisch für strengere Ladenöffnungszeiten aktiv zu werden. Die Gesetzgebung in Appenzell Ausserrhoden sei für solche Modelle sehr liberal. Zudem befürchtet er mehr Verkehr und Lärm für die Anwohner an der Alpsteinstrasse.

Die Migros findet derweil immer mehr Gefallen an den Teo-Läden und baut das Filialnetz aus. In der 4500-Einwohner-Gemeinde Speicher AR eröffnet der orange Riese nächstes Jahr einen Ableger im ehemaligen Postgebäude – auch hier wird der unbediente Laden 24 Stunden geöffnet sein. Neun Filialen gibt es derzeit in der Region. In Räterschen ZH bei Winterthur will die Genossenschaft noch dieses Jahr eine Migros-Teo-Filiale fertigstellen.