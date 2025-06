1/7 Nicht viel los: Die Tische im Restaurant-Bereich im Erdgeschoss des Globus Bellevue in Zürich sind über Mittag leer – auch drinnen. Foto: Blick (ZVG)

Darum gehts Globus-Kantine am Zürcher Bellevue: Preisaufschlag für Sitzplätze sorgt für Unmut

10 Franken Preisunterschied zwischen Take-away und Sitzplatz-Menü im Asia Deli

Restaurant Bella Vista im 5. Stock schliesst Ende des Monat Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Michael Hotz Redaktor Wirtschaft

Dieser Preisaufschlag sorgt für rote Köpfe: Wer sich in der edlen Kantine im Parterre der Globus-Filiale am Zürcher Bellevue eine Mahlzeit gönnen möchte, muss dafür deutlich tiefer in die Tasche greifen als solche, die auf Take-away setzen. Die Menükarte für Gäste mit Sitzplatz unterscheidet sich vom Angebot zum Mitnehmen. Der satte Preisunterschied: 10 Franken pro Mittagsmenü. So kostet etwa das indische Butter Chicken als Take-away 19, im Lokal 29 Franken.

Bei der Blick-Community kommt diese 10-Franken-Differenz nicht gut an. «Diese Abzockmentalität hier gurkt mich an!», meinte etwa User Dave Allemann. Die Folge: Die Tische im Asia Deli bleiben oft leer. Dabei galt die «Goldküsten-Kantine», wie der Restaurant-Betrieb im Erdgeschoss des Globus im Volksmund heisst, einst als beliebter Treffpunkt für die gut betuchten Zürcherinnen und Zürcher.

Italiener Bella Vista schliesst – in zwei Tagen

Beim Italiener Bella Vista im 5. Stock gibt es diesen happigen Sitzplatzaufschlag nicht. Doch auch dort herrscht offenbar gähnende Leere – trotz der einladenden Terrasse mit Blick auf den Sechseläutenplatz und den Zürichsee. Denn: Das Restaurant aus dem Gastro-Portfolio der Don-Leone-Gruppe schliesst, wie das Finanzportal «Inside Paradeplatz» berichtet. Bereits Ende Monat gehen die Lichter aus.

Das Problem: «In den vergangenen Monaten hat sich gezeigt, dass sich das Konzept an diesem Standort nicht wie erhofft entwickeln wird», teilte Globus dem Portal mit. Und weiter: «Wir standen dazu in engem Austausch mit unserem Partner, einem sehr erfahrenen Gastronomen, der mit dem Restaurant Leo an der Löwenstrasse bereits erfolgreich in unserem Haus tätig ist.» Gemeint ist damit eben das Zürcher Gastrounternehmen Don Leone.

Das Loch, das das Aus des Lokals Bella Vista hinterlässt, will Globus nun selbst stopfen – vorerst, wie die Medienstelle «Inside Paradeplatz» mitteilte: «Globus wird übergangsweise selbst ein Angebot schaffen, bis eine passende Nachfolgelösung gefunden ist.»