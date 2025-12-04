Der neue Versicherungsriese Helvetia Baloise steht in den Startlöchern. Im Interview spricht der designierte Schweiz-Chef Martin Jara über Stellenabbau, Prämienerhöhungen und warum es nichts mit einer Fussballkarriere wurde.

Darum gehts Fusion von Helvetia und Baloise: Zusammenarbeit beginnt nach juristischem Abschluss

Martin Jara leitet Schweizer Geschäft, Markenauftritt wird im Frühjahr präsentiert

Am Freitag, 5. Dezember, nach Börsenschluss ist die Fusion von Helvetia und Baloise juristisch unter Dach und Fach. Erst dann kann die Zusammenarbeit wirklich beginnen, sagt Martin Jara (53) beim Treffen mit Blick in Zürich-Stettbach, wo Helvetia einen wichtigen Standort unterhält. Jara wird das Schweizer Geschäft des neuen Versicherungsgiganten leiten. Mitarbeitende und Kunden müssen sich auf einiges gefasst machen.

Noch sind Helvetia und Baloise unabhängige Firmen, gibt es schon so etwas wie eine Kooperation?

Martin Jara: Wir bereiten seit einigen Monaten schon sehr viel vor, aber noch sind die Geschäfte strikt getrennt.

Das heisst?

Wir sind immer noch Konkurrenten auf dem Markt. Es geht jetzt gegen das Jahresende darum, neue Verträge abzuschliessen oder bestehende zu erneuern. Das Tagesgeschäft läuft genauso wie in den letzten Jahren.

Wo sehen Sie die grösste Herausforderung bei der Fusion?

Unsere rund zwei Millionen Kundinnen und Kunden in der ganzen Schweiz sollen von den internen Fusionsarbeiten möglichst nichts merken. Also, dass die Zusammenlegung ohne Auseinandersetzungen über die Bühne geht und wir für die Kunden durch sich ergänzende Produkte und Dienstleistungen einen Mehrwert schaffen können.

Helvetia ist beheimatet in St. Gallen und Baloise in Basel: Wie schwierig wird es werden, die beiden Kulturen zu verschmelzen?

Beide Versicherungen haben recht ähnliche Kulturen, sind etwa gleich alt und in der ganzen Schweiz gut verwurzelt. Beide setzen stark auf den Aussendienst. Deshalb ist es auch nicht entscheidend, wo der Hauptsitz ist, sondern wo die Agenturen sind und deren Nähe bei den Kunden. Bei den Agenturen gibt es wenige Doppelspurigkeiten.

Helvetia Baloise klingt recht sperrig. Wird einer der beiden Namen verschwinden oder hat man gar über einen neuen nachgedacht?

Beide Marken sind im Markt sehr etabliert. Da steckt auch viel Tradition und Identität dahinter. Der neue Markenauftritt ist in Entwicklung. Wir werden die Ergebnisse bis zum kommenden Frühjahr präsentieren.

Und im Ausland?

In den meisten unserer acht Auslandsmärkte ist nur Helvetia oder Baloise vertreten. Nur in Deutschland gibt es eine Überschneidung. Das muss man schauen, wie sich das entwickelt.

Stichwort Überschneidung: Die gibt es sicher beim Personal. Wie viele Stellen werden durch die Fusion verschwinden?

Helvetia Baloise wird künftig weltweit 22'000 Angestellte beschäftigen, davon arbeitet ein Drittel in der Schweiz. Hier gibt es die meisten Überschneidungen. Vor allem an den beiden Hauptsitzen. Doch wie viele Stellen das kosten wird, können wir noch nicht sagen.

Hat man das nicht im Vorfeld berechnet?

Wir haben ein Synergieziel von 350 Millionen Franken definiert ...

... wobei am meisten beim Personal gespart wird?

Es gibt auch hohe Sachkosten, die sich abbauen lassen. Etwa bei den IT-Systemen oder bei den Standorten. Aber es wird sicher zu einem Stellenabbau kommen, allerdings nicht im Aussendienst. Es wird vor allem in der Schweiz und in Deutschland doppelt besetzte Stabsstellen treffen. Die Einsparungen sollen jedoch über einen Zeitraum von drei Jahren realisiert werden. Der Personalabbau wird, wo immer möglich, über natürliche Fluktuation und Pensionierungen erfolgen.

Baloise-Finanzchef nimmt den Hut Vor dem Zusammenschluss der beiden Versicherer Helvetia und Baloise kommt es zu einem Abgang im obersten Management. Der langjährige Finanzchef von Baloise, Carsten Stolz (57), wird das Unternehmen per Ende 2025 verlassen. Stolz wolle neue berufliche Herausforderungen wahrnehmen, teilt Baloise mit. Er war seit 2002 in verschiedenen Funktionen auf Gruppenebene und im operativen Geschäft für die Baloise tätig, seit 2017 als Finanzchef. Mit der Fusion von Helvetia und Baloise braucht es nur noch einen Finanzchef. Diesen Posten wird beim neuen Versicherungsgiganten künftig Matthias Henny (54) übernehmen.

Helvetia Baloise versteht sich auch als europäischer Player. Weil man im Heimmarkt nicht mehr wachsen kann?

Der Schweizer Markt ist sehr kompetitiv und gesättigt. Da ist es wichtig, dass wir künftig mit 1700 Aussendienstmitarbeitenden unseren Grössenvorteil bezüglich Expertise und Kundennähe ausspielen können. Dank der Präsenz in anderen Ländern können wir die lokalen Risiken besser diversifizieren und im Ausland erfolgreiche Angebote auch in die Schweiz übernehmen.

Aber der Schweizer Markt wird von einigen grossen Playern dominiert, jetzt kommt mit Helvetia Baloise ein neuer Gigant mit einem Marktanteil von rund 20 Prozent. Wo bleibt da der Wettbewerb?

Wenn sie in der Schweiz eine Versicherung abschliessen wollen, dann spielt der Wettbewerb.

Aber wieso steigen gerade bei vielen Sachversicherungen die Prämien?

Das hat mit den steigenden Kosten zu tun. Es gibt mehr Unwetterschäden, die Reparaturkosten steigen, die Teuerung war in den letzten Jahren überdurchschnittlich. All das führt im Durchschnitt zu höheren Schadenskosten. Die Versicherten müssen sich in einzelnen Bereichen auf höhere Prämien einstellen.

Auch in der Autoversicherung?

Gerade in diesem Bereich sind die Reparaturkosten stark angestiegen, Ersatzteile werden immer teurer. In den letzten Jahren haben sich die durchschnittlichen Schadenskosten in der Autoversicherung deutlich über 20 Prozent erhöht.

Raphaël Dupain Persönlich: Martin Jara Doppelbürger Martin Jara (53) besitzt sowohl den österreichischen als auch den Schweizer Pass. Aufgewachsen ist er unter anderem in Unterengstringen ZH, da sein Vater Kurt im benachbarten Zürich Fussball spielte und trainierte. Anstatt auf den Fussballplatz verschlug es Martin Jara an die HSG und die ESADE in Barcelona, wo er Wirtschaft studierte. Nach der Forschungstätigkeit am Institut für Versicherungswirtschaft der Universität St. Gallen wechselte Jara zum Versicherer Winterthur. Über die Suva und Allianz kam er 2020 als CEO Schweiz zur Helvetia. Nun wird Jara bei Helvetia Baloise die Verantwortung für das Schweizer Geschäft übernehmen. Er ist verheiratet, Vater von zwei Töchtern und wohnt in Illnau-Effretikon ZH sowie in Basel.

Das hat nicht nur mit der Teuerung zu tun?

Nein, das hat zum Beispiel technische Gründe. Die Autos sind heute technisch viel komplexer, was die Reparaturen und auch die Ersatzteile verteuert. Früher war ein kaputter Scheinwerfer mit einem neuen Glas und einer neuen Glühbirne geflickt. Heute ist alles viel komplizierter und damit teurer.

Gilt das auch für ältere Fahrzeuge, sind für diese die Prämien auch so stark angestiegen?

Die Arbeitskosten sind die gleichen, aber wir unterscheiden bei den Tarifen schon, ob ein Auto günstiger oder teurer zu reparieren ist.

Wie sieht es mit Klimarisiken aus, war der Felssturz von Blatten VS sehr kostspielig für die Versicherungen?

Blatten ist in diesem Jahr sicher der grösste Schadenfall in der Schweiz. Aber dafür gibt es in der Schweiz den Elementarschadenpool, der von der Versicherungswirtschaft unterhalten wird. Das ist ein weltweit einmaliges Konstrukt. Diese Solidarität ist wichtig, weil sonst die Gefahr droht, in gewissen Regionen gar keinen Versicherungsschutz mehr zu bekommen.

Kürzlich sorgte die Baloise für Schlagzeilen wegen einer Wohnung, die nach einem Mieterwechsel plötzlich 1000 Franken teurer wurde. Wie steht es um die gesellschaftliche Verantwortung der Versicherer, die ihr Geld auch in Immobilien anlegen?

Zu dem Einzelfall beim Noch-Konkurrenten Baloise kann ich nichts sagen. Man muss aber sehen, dass wir für unsere Versicherten in der zweiten und dritten Säule die Verantwortung tragen, eine angemessene Rendite für deren Altersvorsorge zu erzielen. Dabei sind wir gegenüber unseren Mietern natürlich verpflichtet, sie im Rahmen des Mietrechts fair zu behandeln.

Zum Schluss noch eine persönliche Frage: Sie tragen einen grossen Namen. Ihr Vater Kurt Jara (75) hat bei GC Fussball gespielt und St. Gallen und den FCZ trainiert. Haben Sie Fussball in den Genen?

Das habe ich schon, aber nur passiv. Ich habe bei den GC-Junioren gespielt als rechter Verteidiger, aber ich war für eine weitere Karriere zu unbegabt. Dafür haben meine Frau und ich eine Jahreskarte beim FC Winterthur. Fussballspiele auf der Schützenwiese, das hat sehr viel Charme.



