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Manchmal hat auch ein zweiter Platz seinen Charme. Das zeigt unsere Tabelle der aktuell wertvollsten Konzerne Europas. Auf dem Siegerpodest steht ASML. Der niederländische Halbleiterausrüster stellt mit einer Marktkapitalisierung von 539,6 Milliarden Euro alle anderen in den Schatten.

RMS Artikel aus der «Handelszeitung» Dieser Artikel ist zuerst in der «Handelszeitung» erschienen. Sichere dir alle 14 Tage Wirtschaft im Klartext – schwarz auf weiss und auf den Punkt gebracht. Hier geht es zum Abo. Dieser Artikel ist zuerst in der «Handelszeitung» erschienen. Sichere dir alle 14 Tage Wirtschaft im Klartext – schwarz auf weiss und auf den Punkt gebracht. Hier geht es zum Abo.

Doch sobald man die sauerstoffarme Stratosphäre der Chip-Economy verlässt, landet man in «good old Basel». Auf dem weniger störungsanfälligen Terrain der «real economy» zieht Roche mit Konzernchef Thomas Schinecker davon. Die Basler bringen derzeit umgerechnet 355,4 Milliarden Euro auf die Waage; seit dem durchschlagenden Erfolg eines Lungenmedikaments notieren die Valoren erstmals seit 2022 wieder um die 400 Franken.

Rang Firma Land Branche Mrd. Euro 1 ASML NL Halbleiterausrüstung 539,6 2 Roche CH Parma und Diagnostik 355,4 3 Shell GB Energie / Öl & Gas 273,3 4 Novartis CH Pharmazeutika 271,8 5 HSBC GB Banken und Finanzdienstleistungen 261,2 6 Astrazeneca GB Pharmazeutika 242,4 7 SAP D Unternehmenssoftware 242,4 8 Nestlé CH Konsumgüter / Nahrungsmittel 236,3 9 L'Oréal F Konsumgüter / Kosmetik 233 10 LVMH F Luxusgüter 200

Auf den Plätzen drei und vier liefert sich Novartis mit der auf hohen Erdölpreisen surfenden Shell ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Comeback-Kid Vas Narasimhan hat die Delle mit den Misserfolgen im September bereits überwunden. Die Valoren notieren wieder über 130 Franken; am 30. Oktober gabs mit fast 134 Franken sogar ein neues Allzeithoch.

Nestlé auf Platz acht

Auch Nestlé, wo Konzernchef Philipp Navratil noch immer damit beschäftigt ist, das unter seinen beiden Vorgängern Mark Schneider und Laurent Freixe verspielte Vertrauen zurückzugewinnen, gelingt der Sprung unter die Top Ten. Der lange Zeit wertvollste Konzern der Schweiz landet immerhin auf Platz acht. Und so kommt es, dass in einem Markt mit 530 Millionen Einwohnern drei der wertvollsten Konzerne aus einem Land kommen, dessen Bevölkerung nur gerade mal 1,7 Prozent ausmacht.

Neben der Schweiz schafft das einzig Grossbritannien. Der zweite EU-Outsider steuert mit HSBC die einzige Bank bei, zudem platziert sich neben Shell auch die vom ehemaligen Roche-Pharmachef Pascal Soriot zum Erfolg geführte Astrazeneca auf der Liste.

Deutschland schwächelt

Mau ist die Performance von Deutschland. Die grösste Volkswirtschaft Europas kann nur den Softwarekonzern SAP platzieren. Der unter Kaufkraftverlust und China-Baisse leidende französische Luxusgüterkonzern LVMH, lange Zeit der wertvollste Konzern Europas, schafft es noch auf den letzten Platz der Top Ten. Überholt von L’Oréal, an der wiederum eine gewisse Nestlé zu 20,1 Prozent beteiligt ist. Börsenwert: 46,8 Milliarden Euro.