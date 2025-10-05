DE
FR
Abonnieren
So funktionieren Bitcoins
2:46
Blick erklärt:So funktionieren Bitcoins

Rallye im Oktober
Bitcoin knackt erstmals 125'000-Dollar-Grenze

Die bekannteste Kryptowährung der Welt knackt ein neues Allzeithoch: Der Bitcoin steigt bis auf 125'426 US-Dollar. Dabei ist der Oktober bereits bekannt für Bitcoin-Rallyes.
Publiziert: 10:50 Uhr
|
Aktualisiert: vor 55 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/4
Erstmals ist ein Bitcoin mehr als 125'000 US-Dollar wert.
Foto: IMAGO/Bihlmayerfotografie
RMS_Portrait_AUTOR_199.JPG
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Milena Kälin und Keystone-SDA

Krypto-Fans aufgepasst: Der Bitcoin ist erstmals über die Marke von 125'000 US-Dollar gestiegen. Die älteste und bekannteste Kryptowährung kletterte am Sonntagmorgen auf der Handelsplattform Bitstamp bis auf 125'426 US-Dollar. Im weiteren Verlauf notierte der Kurs knapp darunter.

Für das neue Allzeithoch gibt es nach Einschätzung von Experten mehrere Gründe. Zum einen legen immer mehr institutionelle Investoren ihr Geld in Bitcoin an – auch wenn gleichzeitig einige frühe Anleger Kasse machen und sich von Bitcoin-Beständen trennen.

Mehr zu Kryptowährungen
Der Trump-Clan kassiert mit neuer Krypto-Firma mächtig ab
Bis 2,6 Milliarden Dollar
Der Trump-Clan kassiert mit neuer Krypto-Firma mächtig ab
Ersetzen Krypto-Stablecoins schon bald unsere Bankkarte?
Stablecoins auf dem Vormarsch
Warum Kritiker vor digitalem Finanzcrash warnen
Droht nach dem Rekordhoch jetzt ein Börsen-Crash?
Mit Video
Analyse
Experten warnen
Droht nach dem Rekordhoch jetzt ein Börsen-Crash?
Barron (19) hat bereits 150 Millionen Dollar
Trump-Clan und sein Vermögen
Barron (19) hat bereits 150 Millionen Dollar

Der Bitcoin-Kurs wird ausserdem angetrieben durch die Erwartungen, dass die US-Zentralbank in den USA die Zinsen weiter senken wird. Das Kalkül dabei ist, dass Anleger bei niedrigen Zinsen für klassische Anlagen eher bereit sind, ein höheres Risiko einzugehen und in den Bitcoin zu investieren.

Oktober ist Bitcoin-Monat

Alternative Geldanlagen wie der Bitcoin – aber auch klassische Wertspeicher wie Gold – profitieren obendrein von den politischen Unsicherheiten in den USA, die unter anderem durch die Haushaltssperre entstanden sind. 

Manche Analysten begründen die Rallye des Bitcoins auch mit einer historischen Chartanalyse: Seit über einem Jahrzehnt zählt der Oktober zu den stärksten Monaten im Bitcoin-Jahresverlauf. In dem Zeitraum seit 2013 ist der Kurs im Verlauf des Oktobers nur in zwei Jahren (2014 und 2018) gefallen, weshalb Bitcoin-Fans auch vom «Uptober» sprechen.

Die Marktkapitalisierung des Bitcoins liegt nach dem jüngsten Kursanstieg einer Aufstellung des Anbieters CoinMarketCap zufolge bei rund 2,5 Billionen Dollar. Der Bitcoin dominiert damit weiter den Markt der Digitalwährungen. Dieser kommt derzeit auf einen Gesamtwert von knapp 4,3 Billionen Dollar.

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Externe Inhalte
      Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
      Meistgelesen