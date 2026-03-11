In Steckborn TG am Bodensee wird ein Grundstück mit direktem Seezugang verkauft. Das kommt nur sehr selten vor. Für das Ferienhaus mit 4,5 Zimmern sind 5,3 Millionen Franken ausgerufen. Dafür bekommt man einen 42 Meter langen Seezugang. Und einen Grillplatz am Ufer.

Grundstück 2000 m², Ferienhaus 116 m², Baujahr 1979, 4,5 Zimmer

Bootsplätze sind ein rares Gut am Bodensee. Die Wartelisten für einen Platz in einem der Häfen sind lang. Ähnlich sieht es bei Bojenplätzen aus. Sich einfach so ein Segelboot kaufen und dann auf einen Bootsplatz hoffen, geht also nicht. Kein Wunder wirbt die Annonce für ein zum Verkauf stehendes Grundstück in Steckborn TG ganz offensiv mit dem Titel «Einzigartiges Seegrundstück mit eigener Boje».

Denn der Anlegeplatz vor dem Haus steigert den Wert der Liegenschaft. 5,3 Millionen Franken soll es kosten. Ein stolzer Preis, der aber nicht erstaunt. Denn direkt am Bodensee liegende Grundstücke dieser Grösse kommen nur sehr selten auf den Markt. Meist werden sie von Generation zu Generation weitergegeben oder unter der Hand verkauft. Öffentlich inseriert werden sie praktisch nie.

Für den stolzen Preis bekommt der Käufer ein nicht mehr ganz taufrisches Ferienhaus mit Baujahr 1979. Es hat 4,5 Zimmer auf zwei Etagen, eine Wohnfläche von 116 Quadratmetern und ist «ganzjährig bewohnbar», wie es im Inserat heisst. Das Haus liegt auf einem 2000 Quadratmeter grossen Grundstück – und zwar in einem «Park mit altem Baumbestand». Herzstück des Thurgauer Bodensee-Anwesens sind aber der private Seezugang mit einer Länge von 42 Metern und das lauschige Badehäuschen mit Grillplatz direkt am See.

Auf dem Grundstück gibts eine Garage und mehrere Parkplätze. Das Seegrundstück befindet sich am Dorfrand von Steckborn, unmittelbar beim Strandbad und einem kleinen Campingplatz. Die idyllische Ruhe am Ufer des Untersees beeinträchtigen könnte höchstens der Lärm der viel befahrenen Seestrasse und der nahen Bahnstrecke der Seelinie, die Kreuzlingen TG mit Stein am Rhein SH verbindet. Luxusprobleme bei der Aussicht auf den Bodensee.