Erstmals verkauft Stadler Rail Trams nach Finnland: Der Thurgauer Zugbauer von Patron Peter Spuhler (67) liefert 63 Fahrzeuge nach Helsinki – mit Option auf 120 weitere. Die Trams trotzen extremer Kälte und sparen Energie.

Darum gehts Stadler Rail liefert 63 Trams nach Finnland, Vertrag am 11. November unterzeichnet

Neue Fahrzeuge für nordisches Klima: robust, energieeffizient, durchgehend niederflurig

Erster Einsatz 2029 in Helsinki, Service für über 30 Jahre garantiert

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Zugbauer Stadler Rail von Patron Peter Spuhler (67) hat einen Lauf. Seit dieser Woche fahren in Ksachstan die ersten von rund 560 neuen Schlafwagen für die Bahngesellschaft Kazakhstan Railways (KTZ). Sie werden vor Ort gebaut. Und sind speziell für die klimatischen Bedingungen Kasachstans entwickelt. Sie sind für extreme Temperaturen ausgelegt, die von eisigen minus 50 Grad im kasachischen Winter bis zu brütend heissen 45 Grad im Sommer reichen.

Jetzt vermeldet die Thurgauer Firma mit Sitz in Bussnang TG den nächsten Auftrag. Am Mittwoch hat Stadler einen Vertrag über die Lieferung von 63 Trams des Typs Tango Nordic unterzeichnet. Dazu kommt eine Option auf bis zu 120 weitere Fahrzeuge, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Für Stadler ist es eine Premiere: Noch nie hat das Unternehmen Trams nach Finnland verkauft. Und: Die neuen Trams werden eigens für das raue nordische Klima entwickelt.

Schnee und vereiste Gleise

Denn extreme Kälte, Schnee und vereiste Gleise stellen hohe Anforderungen an die Technik. Besonders wichtig sind deshalb robuste Drehgestelle und ein angepasstes Federungssystem. Die Fahrzeuge sind je nach Ausführung 31 bis 34 Meter lang und haben 70 bis 90 Sitzplätze. Dazu kommen zwei Rollstuhlplätze und grosszügige Mehrzweckbereiche für Kinderwagen und Gepäck.

Praktisch: Die Trams sind durchgehend niederflurig. Fahrgäste können sich also ohne Stufen durch das gesamte Fahrzeug bewegen. Auch beim Energieverbrauch setzt Stadler auf moderne Technik. Beim Bremsen wird Energie zurückgewonnen, gespeichert und beim Beschleunigen wieder genutzt. Das soll Strom sparen und die Betriebskosten senken, wie es in der Mitteilung heisst.

Gebaut werden die neuen Trams nicht in der Schweiz, sondern im polnischen Stadler-Werk in Siedlce. Ab Mitte 2029 sollen die ersten Fahrzeuge für Testfahrten nach Helsinki kommen. Der Auftrag umfasst zudem Serviceleistungen über mehr als 30 Jahre. Stadler übernimmt unter anderem technischen Support und die Ersatzteilversorgung.