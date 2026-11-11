Der Thurgauer Zugbauer Stadler Rail baut in Kasachstan Hunderte neue Schlafwagen. Die Züge trotzen extremer Kälte und Hitze. Und der Auftrag ist riesig: Insgesamt liefert Stadler 557 Wagen.

Darum gehts Stadler Rail liefert die ersten neuen Schlafwagen in Kasachstan

Wagen trotzen Temperaturen von minus 50 bis plus 45 Grad

Grossauftrag: 557 Wagen, 53 Millionen Franken Investitionen bis 2031

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Wer in Kasachstan Zug fährt, der muss in anderen Dimensionen denken. Das asiatische Land ist riesig. Von der Hauptstadt Astana nach Almaty an der Grenze zu Kirgistan sind es rund 1300 Kilometer. Seit Mittwoch können Reisende diese lange Strecke in brandneuen Schlafwagen des Thurgauer Zugbauers Stadler Rail zurücklegen. Die ersten gut 100 Wagen hat die kasachische Bahngesellschaft Kazakhstan Railways (KTZ) bereits übernommen, wie das Unternehmen von Patron Peter Spuhler (67) in einer Mitteilung schreibt.

Die neuen Wagen tragen den Namen «Charme». Je nach Ausführung gibt es 40 oder 58 Schlafplätze. Dazu kommen individuell regulierbare Beleuchtung und Temperatur, WLAN, Steckdosen, USB-Anschlüsse und grosszügige Gepäckablagen. Auch barrierefreie Wagen mit 18 Schlafplätzen und Bistrozonen gehören zur Flotte.

Von minus 50 bis plus 45 Grad

Die Schlafwagen wurden speziell für die klimatischen Bedingungen Kasachstans entwickelt. Sie sind für extreme Temperaturen ausgelegt, die von eisigen minus 50 Grad im kasachischen Winter bis zu brütend heissen 45 Grad im Sommer reichen. Denn sie verfügen über extra leistungsfähige Heizungs- und Klimaanlagen. Die Wagen können sowohl auf elektrifizierten Strecken als auch auf Linien ohne Fahrleitung eingesetzt werden. Generatorwagen liefern bei Bedarf den Strom.

Gebaut werden die Fahrzeuge nicht im Stammwerk in Bussnang TG, sondern in der Stadler-Fabrik in Kasachstans Hauptstadt Astana. Dafür hat der Konzern das Werk modernisiert und einheimische Fachkräfte in Europa ausgebildet, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Der Grossauftrag umfasst insgesamt 557 Schlafwagen. Bis Ende 2030 sollen alle ausgeliefert sein. Zusätzlich übernimmt Stadler während 20 Jahren die Wartung und Instandhaltung.

Die Thurgauer investieren kräftig! Zwischen 2023 und 2031 fliessen rund 53 Millionen Franken in den kasachischen Standort. Allein dieses Jahr steckt Stadler rund 25 Millionen Franken in neue Werkhallen. Dort entsteht die erste hochautomatisierte Produktionsanlage für Aluminiumwagenkästen in Zentralasien. Bereits heute arbeiten mehr als 700 Menschen im Werk. Rund 100 zusätzliche Stellen sollen noch entstehen.