Zürich ist Europas teuerste Stadt für Frauenhaarschnitte: Mit 93.58 Franken pro Schnitt liegt die Limmatstadt 17 Prozent über Kopenhagen. Auch Bern zählt zu den Spitzenreitern – Platz 3 mit 78.78 Franken.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Zürich hat mit 93.58 Franken die teuersten Frauenhaarschnitte in Europa

Budapest bietet Männerhaarschnitte ab 15.51 Franken

In Zürich kosten Frauenhaarschnitte 44,7 Prozent mehr als Männerhaarschnitte

Bernadette Hogg Redaktorin Wirtschaft

Beim Coiffeur kann so einiges schiefgehen. Wer ist noch nie genervt mit einer verhunzten Frisur aus dem Salon gestapft? Je höher die Preise, desto grösser der Frust. Hierzulande kann der Coiffeurbesuch richtig teuer werden – auch im europäischen Vergleich.

Für einen Haarschnitt gibt es von Stadt zu Stadt massive Preisunterschiede in Europa, wie eine Analyse von Brancheninsider Schwarzkopf Professional zeigt. Nicht nur zwischen den Grossstädten öffnet sich aber die Schere, auch im Preisvergleich zwischen Frauen- und Männerhaarschnitten gibt es riesige Unterschiede.

Was darf ein Coiffeurbesuch kosten?

Eine luxuriöse Frisur hat ihren Preis. Schwarzkopf hat europaweit die bestbewerteten Salons in zentraler Innenstadtlage für einen einfachen Frauenhaarschnitt ohne Extras berechnet. Zürich ist bei den Frauenhaarschnitten der absolute Spitzenreiter. Mit einem Durchschnittspreis von 93.58 Franken ist die Limmatstadt 17 Prozent teurer als das zweitplatzierte Kopenhagen. Bern ist auf Platz 3, in der Hauptstadt kostet ein Haarschnitt im Durchschnitt 78.78 Franken. München und London schaffen es auch noch in die Top 5 der teuersten Städte für einen Frauenhaarschnitt.

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Bei den Männern sind Platz 1 und 2 vertauscht. Kopenhagen ist bei den Männern an der Spitze, mit einem Durchschnittspreis von 69.70 Franken. Zürich liegt 7 Prozent hinter der dänischen Hauptstadt, bei 64.67 Franken. Berlin, London und München schweben alle um die 56-Franken-Marke. Bern ist auf Rang 6, bei 55 Franken.

Die günstigsten Preise hingegen finden beide Geschlechter in der ungarischen Hauptstadt Budapest. Dort kostet ein Männerhaarschnitt durchschnittlich 15.51 Franken. Für Frauen ist er teurer, liegt aber auch 73 Prozent unter den Zürcher Preisen bei 24.45 Franken.

Wo werden Frauen ausgenommen?

In manchen Städten ist der Preisunterschied für Haarschnitte zwischen den Geschlechtern der gröbere Schock. Da bezahlen die Luxemburgerinnen den grössten Aufschlag, sie müssen 84,9 Prozent mehr bezahlen für einen einfachen Haarschnitt als Luxemburger Männer.

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Nicht überall ist der Geschlechterunterschied so gross: In Stockholm herrscht im Schnitt ein Preisunterschied von 11,7 Prozent, in Amsterdam sind es 12,7 Prozent und in Kopenhagen 14,7 Prozent.

Wie schneiden die Schweizer Städte ab? Zürich ist im Geschlechtervergleich auf Rang 11 der grössten Preisunterschiede, die Preise für Frauenhaarschnitte liegen 44,7 Prozent über denen für Männer. Bern liegt knapp dahinter auf Platz 12 im Ranking, der Preisunterschied beträgt 43,2 Prozent.