DE
FR
Abonnieren

Preisschock beim Coiffeur
Zürich führt bei Frauenhaarschnitten die Preisliste an

Zürich ist Europas teuerste Stadt für Frauenhaarschnitte: Mit 93.58 Franken pro Schnitt liegt die Limmatstadt 17 Prozent über Kopenhagen. Auch Bern zählt zu den Spitzenreitern – Platz 3 mit 78.78 Franken.
Publiziert: vor 34 Minuten
Kommentieren
1/5
Spitzenreiter: Zürich ist bei den Frauenhaarschnitten die teuerste Stadt Europas.
Foto: Shutterstock

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Zürich hat mit 93.58 Franken die teuersten Frauenhaarschnitte in Europa
  • Budapest bietet Männerhaarschnitte ab 15.51 Franken
  • In Zürich kosten Frauenhaarschnitte 44,7 Prozent mehr als Männerhaarschnitte
Bernadette_Hogg_Journalistin Wirtschaftsdesk_Ringier Medien Schweiz_1.jpg
Bernadette HoggRedaktorin Wirtschaft

Beim Coiffeur kann so einiges schiefgehen. Wer ist noch nie genervt mit einer verhunzten Frisur aus dem Salon gestapft? Je höher die Preise, desto grösser der Frust. Hierzulande kann der Coiffeurbesuch richtig teuer werden – auch im europäischen Vergleich.

Für einen Haarschnitt gibt es von Stadt zu Stadt massive Preisunterschiede in Europa, wie eine Analyse von Brancheninsider Schwarzkopf Professional zeigt. Nicht nur zwischen den Grossstädten öffnet sich aber die Schere, auch im Preisvergleich zwischen Frauen- und Männerhaarschnitten gibt es riesige Unterschiede.

Was darf ein Coiffeurbesuch kosten?

Eine luxuriöse Frisur hat ihren Preis. Schwarzkopf hat europaweit die bestbewerteten Salons in zentraler Innenstadtlage für einen einfachen Frauenhaarschnitt ohne Extras berechnet. Zürich ist bei den Frauenhaarschnitten der absolute Spitzenreiter. Mit einem Durchschnittspreis von 93.58 Franken ist die Limmatstadt 17 Prozent teurer als das zweitplatzierte Kopenhagen. Bern ist auf Platz 3, in der Hauptstadt kostet ein Haarschnitt im Durchschnitt 78.78 Franken. München und London schaffen es auch noch in die Top 5 der teuersten Städte für einen Frauenhaarschnitt.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.

Bei den Männern sind Platz 1 und 2 vertauscht. Kopenhagen ist bei den Männern an der Spitze, mit einem Durchschnittspreis von 69.70 Franken. Zürich liegt 7 Prozent hinter der dänischen Hauptstadt, bei 64.67 Franken. Berlin, London und München schweben alle um die 56-Franken-Marke. Bern ist auf Rang 6, bei 55 Franken.

Die günstigsten Preise hingegen finden beide Geschlechter in der ungarischen Hauptstadt Budapest. Dort kostet ein Männerhaarschnitt durchschnittlich 15.51 Franken. Für Frauen ist er teurer, liegt aber auch 73 Prozent unter den Zürcher Preisen bei 24.45 Franken.

Mehr zum Thema Coiffure
Tipps für gesunde und lange Haare
Mit Video
Schluss mit Haarbruch
Tipps für gesunde und lange Haare
Wie oft du wirklich deine Spitzen schneiden solltest
Frische Frisur, gesunde Haare
Wie oft du wirklich deine Spitzen schneiden solltest
Zürcher Coiffeur sagt Billig-Barbern den Kampf an
«Hier kein 20-Fr-Haarschnitt»
Zürcher Coiffeur sagt Billig-Barbern den Kampf an
«Hoffnung bis zur letzten Sekunde»
Was hinter der Aktion steckt
Zürcher Coiffeur schneidet 24 Stunden Haare – ohne Pause

Wo werden Frauen ausgenommen?

In manchen Städten ist der Preisunterschied für Haarschnitte zwischen den Geschlechtern der gröbere Schock. Da bezahlen die Luxemburgerinnen den grössten Aufschlag, sie müssen 84,9 Prozent mehr bezahlen für einen einfachen Haarschnitt als Luxemburger Männer. 

Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.

Nicht überall ist der Geschlechterunterschied so gross: In Stockholm herrscht im Schnitt ein Preisunterschied von 11,7 Prozent, in Amsterdam sind es 12,7 Prozent und in Kopenhagen 14,7 Prozent. 

Wie schneiden die Schweizer Städte ab? Zürich ist im Geschlechtervergleich auf Rang 11 der grössten Preisunterschiede, die Preise für Frauenhaarschnitte liegen 44,7 Prozent über denen für Männer. Bern liegt knapp dahinter auf Platz 12 im Ranking, der Preisunterschied beträgt 43,2 Prozent.

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Externe Inhalte
      Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
      Meistgelesen