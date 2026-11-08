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Der Frust ist gross bei André Schulze (36). Seit Ende Oktober kämpft der Unternehmer aus Hallau SH mit den Folgen einer perfiden Betrugsmasche, die er so noch nicht erlebt hat. Unbekannte haben in seinem Onlineshop mehrere Produkte auf Rechnung bestellt – und dafür die geklaute Identität einer unbeteiligten Drittperson missbraucht. Die Waren sind verloren, die Kasse klingelte nicht. «Für ein kleines Familienunternehmen kann so etwas schnell existenzbedrohend werden», erzählt er Blick in seinem Büro.

Schulze hat sich vor sechs Jahren gemeinsam mit seiner Frau selbständig gemacht und einen Online-Spielwarenladen aufgebaut. Zusammen betreiben sie den Goldstein Shop, über den das Paar seltene Sets der Marken Lego und dessen chinesischem Konkurrenten Cada verkauft. Ihre Zielgruppe: erwachsene Lego-Fans, die die begehrten Sets sammeln oder sogar als Wertanlage nutzen.

1:36 Shop-Inhaber André Schulze: «Es wird einen fünfstelligen Schaden geben»

Kriminelle nutzen Paketumleitung

Um im Konkurrenzkampf gegen die grossen Onlineshops wie Amazon oder Galaxus bestehen zu können, steckt das Ehepaar viel Zeit und Herzblut in sein Geschäft. «Im Vergleich zu den grossen Mitbewerbern trifft ein solcher Beschiss ein kleines Unternehmen besonders hart», klagt Schulze.

Dieser lief so: Auf unbekanntem Weg kamen die Kriminellen an persönliche Daten eines Mannes aus Uster ZH. Dieser kennt den Onlineshop überhaupt nicht, wie er Blick versichert. Mit dessen Identität bestellten die Betrüger in Schulzes Onlineshop Lego-Sets mit einem Warenwert von rund 1000 Franken auf Rechnung. Da Bonität und Identität der Person stimmten, verschickte er die Pakete. Sodann leiteten die Kriminellen die Päckchen an einen Paket-Automaten der Post in Birsfelden BL um. Dafür brauchten die Kriminellen nicht nur Namen und Wohnort des unbeteiligten Mannes, sondern auch sein Post-Login zur Sendungssteuerung. Schulze vermutet, dass sie diese Zugangsdaten vorgängig über Datenlecks oder Phishing-Methoden erhalten hatten.

Ein Umstand irritiert den Unternehmer besonders: «Ich habe den Betrugsversuch frühzeitig bemerkt und der Post gemeldet, bevor die Pakete abgeholt wurden.» Trotzdem kommt seine Warnung für zwei Päckchen zu spät. «Obwohl sie Bescheid wussten, brachte niemand die Pakete aus dem Automaten in Sicherheit.» Und dann: «Ich musste online zuschauen, wie die Betrüger unsere Pakete klauten», erzählt Schulze kopfschüttelnd. Immerhin: Einige Bestellungen, die noch nicht im Automaten angekommen waren, konnte die Post rechtzeitig abfangen.

«Die Masche der Täter ist für mich völlig neu», sagt der Unternehmer. Um andere Onlinehändler darauf aufmerksam zu machen und Post und Behörden zum Handeln zu bewegen, macht er den Fall im Blick öffentlich. «Auch weil ich weiss, dass es eine grosse Dunkelziffer gibt.» Immer wieder lese er von betrügerischen Onlineshops. «Aber bei dieser Masche ist der Händler das Opfer.»

Post kennt die Masche

Der Post seien Betrugsversuche bekannt, bei denen Kriminelle gestohlene oder missbräuchlich verwendete Personendaten einsetzen, sagt eine Sprecherin auf Anfrage von Blick. Die vollständige Sendungssteuerung sei dabei nur mit Zugang zum Privatkundenlogin möglich. Die Täter müssen sich also illegal Zugang zum Kundenbereich «Meine Sendungen» der Drittperson verschafft haben.

Wie viele Pakete von der Masche betroffen sind und wie die Täter genau vorgehen, möchte die Post nicht verraten – auch, um keine Nachahmer auf den Plan zu rufen. Fest stehe aber, dass die allgemeine Verlustquote von Paketen «stabil im untersten Promillebereich» liege, so die Sprecherin. Die Post analysiere entsprechende Fälle und entwickle ihre Sicherheitsmassnahmen laufend weiter.

André Schulze hat seine Konsequenzen aus dem Fall gezogen: «Wir haben den Kauf auf Rechnung bei uns vorübergehend gesperrt, bis die Post das Problem in den Griff bekommt», sagt er. Laut ihm wiegt dieser Entscheid schwerer als der verlorene Warenwert. «Die Einschränkung wird wohl zu einem Umsatzeinbruch im fünfstelligen Bereich führen», schätzt er. Denn die Zahlungsmethode ist bei seinen Kunden mit Abstand am beliebtesten. «Aber wir mussten dem Ganzen einen Riegel schieben. Sonst ist das für uns ein Fass ohne Boden.» Schulze hat Strafanzeige gegen Unbekannt eingereicht.