Viele Kinder verlieren ihr Lieblingskuscheltier auf Reisen. Die britische Airline Easyjet reagiert darauf mit kostenlosen Trackern für Plüschtiere, die ab Freitag an Flughäfen in Grossbritannien erhältlich sind. Der geliebte Teddy wird damit per App ortbar.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Easyjet bietet ab dem 31. Juli kostenlose Teddy-Tracker an Flughäfen an

Fast zwei Drittel haben auf Reisen schon ihr Lieblingskuscheltier verloren

26 Prozent der verlorenen Plüschtiere sind Häschen, 25 Prozent Teddybären

Bernadette Hogg Redaktorin Wirtschaft

Das geliebte Kuscheltier der Kinder ist in vielen Familien wie ein zusätzliches Familienmitglied. Es kommt überallhin mit – in den Supermarkt, auf den Spielplatz und in die Ferien. Doch gerade auf Reisen ist die Wahrscheinlichkeit gross, dass ein Teddy versehentlich im Flugzeug, unter der Sonnenliege oder im Mietauto liegen bleibt. Dann fliessen die Tränen, das Einschlafen wird zur Unmöglichkeit.

Die britische Billigfluggesellschaft Easyjet präsentiert für das Problem jetzt eine Lösung: Zusammen mit Life360, dem Unternehmen hinter der Ortungsgerät-Marke Tile, bietet die Airline ihren Gästen kostenlose Teddy-Tracker an. Den Tracker kann man einfach am Lieblingsplüschtierli seines Kindes befestigen, um dieses dann über die Life360-App im Auge behalten zu können.

Ab Freitag sind die Ortungsgeräte an der Gepäckabgabe der Flughäfen London Gatwick, Manchester, Edinburgh und Belfast erhältlich, solange der Vorrat reicht. Ob Easyjet das Teddy-Tracker-Angebot künftig ausweitet und auch an Flughäfen auf dem europäischen Festland – etwa in Zürich, Basel oder Genf – anbietet, ist derzeit noch offen.

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Viele Plüschtiere gehen verloren

Easyjet hat zu dem Thema über 1000 britische Eltern von Kindern unter zehn Jahren befragt. Die Analyse zeigt: Fast 80 Prozent der Eltern sagen, dass das Lieblingskuscheltier ihrer Kinder sie in die meisten Familienferien begleitet. Der Verlustanteil ist enorm: Fast zwei Drittel der Kinder haben ihre Teddys auf Reisen verloren.

Ein verschollenes Kuscheltier kann schwerwiegende Folgen für die ganze Familie nach sich ziehen. Das Zubettgehen wurde in 31 Prozent der Familien nach einem Verlust merklich schwieriger.

Eltern tun alles, um Verlust wiedergutzumachen

Um die Wutanfälle ihrer Sprösslinge zu vermeiden, gehen Eltern weit: 29 Prozent kauften sofort einen Ersatz und hofften, ihr Kind würde es nicht bemerken. Mehr als ein Viertel der Eltern webten eine Geschichte, um das plötzliche Verschwinden zu erklären. Wahre Hingabe: Über die Hälfte der Eltern gaben an, dass sie sogar ihre Reisepläne geändert haben, um das vermisste Plüschtier zu finden.

Die Fluglinie nennt auch die Plüschtiere, die am meisten verloren gehen: Mit einem Anteil von 26 Prozent kommen Plüschhäschen am meisten abhanden – gefolgt von Teddybären mit 25 Prozent und Actionfiguren oder Puppen mit 15 Prozent.