1/6 So müsste sie aussehen: die auf 250 Stück limitierte Trump-Uhr Inauguration First Lady. Foto: gettrumpwatches.com

Michael Hotz Redaktor Wirtschaft

Ein gut gemeintes Geschenk an die Ehefrau endet in Tränen: Eigentlich wollte Tim Petit aus dem US-Bundesstaat Rhode Island seiner Gattin Melanie Petit eine Freude machen – mit einer limitierten Uhr von Donald Trump (78), wie er dem NBC-Lokalsender WJAR erzählte. Er schenkte ihr die Spezialedition Inauguration First Lady, von der es nur 250 Stück gibt und mittlerweile ausverkauft ist. Der Trump-Anhänger zahlte dafür inklusive Versandkosten 640 Dollar. Als seine Frau die pinke Uhr genauer betrachtet, kommen ihr die Tränen. Aber nicht vor Freude. Denn auf dem Ziffernblatt hat sich ein Fehler eingeschlichen. Statt «Trump» steht da einfach: «Rump».

Der Ärger beim Ehepaar ist gross: «Ich bin sehr enttäuscht», sagte Tim Petit zum Sender. Er habe etwas Besonderes für seine Frau tun wollen. Er und seine Gattin hätten mehr erwartet. Was die beiden noch wütender machte: Sie wandten sich mit einer Beschwerde an die Betreiber des Trump-Uhren-Webshops. Eine Antwort blieb aus. Erst als sich NBC einschaltet und nachhakt, reagiert das Unternehmen. Dieses will die Uhr nun ersetzen – und dem Ehepaar noch mit einem Gutschein im Wert von 800 Dollar entschädigen.

Die teuren Trump-Uhren sind «Swiss made»

Die peinliche Panne wirft ein schlechtes Licht auf Donald Trump. Zwar gibt es auf der Website einen Hinweis, dass weder der US-Präsident noch die Trump-Organisation die Uhren herstelle oder verkaufe. Nur: Der geschäftstüchtige Republikaner, von dem es auch Bibeln, Sneakers und einen Meme-Coin gibt, hat öffentlich für die Uhren geworben.

Im September 2024 schriebt Trump auf X von den «besten Uhren». Besonders gut gefallen haben dürfte ihm die mit Gold und Diamanten aufgemotzte Luxusuhr, die auf 147 Stück limitiert war. Ihr Preis: 100'000 Dollar. Die Protzuhr warb gleichzeitig mit dem Label «Swiss made». Und tatsächlich: In den teuren Trump-Zeitmesser steckt viel Schweizer Handwerkskunst.

Bei der «Rump»-Uhr haben aber nicht etwa Schweizer Firmen gepfuscht. Die Billiguhren aus dem Sortiment für unter 1000 Dollar werden ausgerechnet beim grossen Gegenspieler der USA gefertigt: in China.