Uhren-König Thierry Stern (56) leistet sich ein neues Traumhaus. Der Patek-Philippe-Eigentümer legte im Genfer Promi-Vorort Cologny 38 Millionen Franken auf den Tisch. Das zeigt ein offizieller Eintrag im Genfer Amtsblatt.

Darum gehts Patek-Philippe-Chef Thierry Stern (56) kauft ein Luxusanwesen an einer der teuersten Strassen der Schweiz

Der Kaufpreis beträgt 38 Millionen Franken

Das Grundstück umfasst 5628 Quadratmeter Parzellenfläche

Bernadette Hogg Redaktorin Wirtschaft

Immobilien gelten als sichere Wertanlage – erst recht in der Spitzenklasse. 38 Millionen Franken blättert Patek-Philippe-Chef Thierry Stern (56) für eine Villa am Chemin de Ruth im Genfer Vorort Cologny hin, wie das Wirtschaftsmagazin «Bilanz» zuerst berichtete. Es ist eine der teuersten Strassen der Schweiz in einer der reichsten Gemeinden des Landes.

Ein stolzer Betrag, der das Portemonnaie von Stern dennoch kaum schmerzt. Der Genfer führt das Schweizer Traditionshaus seit 2009 in vierter Generation. Das zahlt sich aus: «Bilanz» schätzte das Familienvermögen zuletzt auf 6,5 Milliarden Franken. Das neue Bijou macht davon nicht einmal ein Prozent aus – und bietet dafür zwei Gebäude mit über 500 Quadratmetern Wohnfläche auf einer Parzelle von mehr als 5600 Quadratmetern.

Auch der Verkäufer ist kein Unbekannter: Thierry Halff (68) sitzt im Verwaltungsrat des Genfer Riesen Maus Frères, dem die Warenhauskette Manor und die Kleidermarke Lacoste gehören. Geführt wird der Konzern von dessen Cousin Didier Maus.

Patek Philippe trotzt der Krise in der Uhrenindustrie

Patek Philippe steht an der Spitze der Schweizer Uhrenbranche. Die Marke setzt konsequent auf künstliche Verknappung: Die Uhren aus Genf sind ein rares Gut. Die Preise klettern locker von Zehntausenden Franken bis in die Millionen.

Die Strategie geht auf. Während viele Konkurrenten über Nachfrage-Einbrüche schimpfen und um ihre Zahlen bangen, trotzt Patek Philippe der Branchenkrise souverän.

Mega-Villen der Bosse

Stern ist mit seiner Kauflust nicht allein: Viele Schweizer Firmenlenker setzen auf Prachtbauten. Milliardär Alfred Gantner, Mitgründer der Partners Group, baute sich eine Mega-Villa am Vierwaldstättersee. Das Anwesen umfasst das Areal von rund fünf Fussballfeldern – 35'000 Quadratmeter. Geschätzte Kosten für den Nobel-Palast: 160 Millionen Franken.

Auch Stadler-Rail-Patron Peter Spuhler kaufte sich 2017 ein exklusives Feriendomizil mit Sicht auf den St. Moritzersee. Das Anwesen wurde 1870 erbaut. Mindestens 15 Millionen Franken steckte Spuhler in die Liegenschaft. Später sorgte sie für rote Köpfe: Spuhler hatte damals eine AG gegründet, deren einziger Aktionär er war und die nur dieses Anwesen besass. Das brachte die Steuerbehörden auf den Plan – und Spuhler holte sich vor dem Bundesgericht eine empfindliche Schlappe ab.