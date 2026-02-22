Die Lufthansa-Gruppe denkt über einen Superbilligtarif nach. Dieser könnte auch bei der Swiss eingeführt werden. In diesem Tarif wäre «nichts» mehr inbegriffen – weder Handgepäck noch Getränk.

Christian Kolbe Redaktor Wirtschaft

Wer bei Billig-Airlines wie Ryanair oder Easyjet bucht, kennt es bereits: Im Ticketpreis ist gerade mal die Beförderung von Flughafen A nach Flughafen B inbegriffen. Alles andere muss man zusätzlich buchen – oder im Flugzeug bezahlen: Handgepäck, Aufgabegepäck, Essen oder Getränke. Bei der Schweizer Premiumairline Swiss ist im Tarif Economy Light immerhin inbegriffen: ein Handgepäck für die Ablage über dem Sitz, ein Fläschchen Mineralwasser und Meilen.

Doch das könnte sich nun ändern. Gemäss dem Aviatikportal Aerotelegraph denkt nun auch die Lufthansa-Gruppe über einen noch tieferen Tarif als Economy Light nach – also sozusagen über einen Economy-Ultralight-Tarif. Zur Lufthansa-Gruppe gehören auch die Schweizer Airlines Swiss und Edelweiss. Noch ist offen, wie der Superbilligtarif ausgestaltet sein soll, aus dem Konzern aber ist zu hören, dass «nichts» mehr inbegriffen sei. Also auch kein Handgepäck mehr, kein Getränk und keine Meilen.

Regelmässige Überprüfung der Tarife

Die Lufthansa-Gruppe ist gerade dabei, ihre Tarifstruktur zu überarbeiten. «Die unterschiedlichen Tarife der Lufthansa Group Airlines sollen möglichst umfassend die vielfältigen und individuellen Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden abbilden», erklärt ein Lufthansa-Sprecher gegenüber Aerotelegraph. «Dabei werden die jeweils bestehenden Tarife fortlaufend geprüft und bei Bedarf gezielt angepasst oder erweitert.» Zum Superbilligtarif gibt es nicht Konkretes: Welche neuen Tarife eingeführt würden und zu welchem Zeitpunkt, sei derzeit noch offen, so der Sprecher von Lufthansa Group.

Ob der Superbilligtarif bei der Swiss kommt, ist also noch offen. Die Erfahrungen von Air France und KLM allerdings zeigen: Im Gegensatz zu Billigairlines ist ein reiner Beförderungstarif bei den Kunden von Premiumairlines nicht gerne gesehen. Die beiden Airlines haben bei ihrem neu eingeführten Basic-Tarif nach Kritik nachgebessert.