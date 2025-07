Coca-Cola ändert wegen Trump das Geheimrezept

Donald Trump zwingt Coca-Cola in die Knie. Der Getränkeriese bestätigt, dass er eine neue Cola mit Rohrzucker auf den Markt bringen wird. Die Forderung des US-Präsidenten nach einer Änderung des Rezepts zeigt Wirkung. Im Herbst kommt die neue Cola.

Seit den 80er-Jahren verwendet Coca-Cola in den USA Maissirup statt Zucker

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Donald Trump (79) hat sich vergangene Woche eine Ikone vorgeknöpft: Coca-Cola soll mit Süsse aus Zuckerrohr statt nur mit billigem Maissirup hergestellt werden, so seine Forderung. Trump ist zwar ein bekennender Fan von Diet-Coke. Er hat aber auf seinem Nachrichtendienst Truth Social geschrieben: «Coca-Cola mit Zucker aus Zuckerrohr ist einfach besser!» Beim Coca-Cola-Konzern hiess es lediglich, man schätze Trumps «Enthusiasmus» für die Marke.

Jetzt zeigt sich: Donald Trump zwingt den Getränkeriesen mit seiner Offensive in die Knie. Coca-Cola bestätigt am Dienstag, dass das Unternehmen eine neue Rohrzucker-Cola auf den Markt bringen wird, wie CNN berichtet. Der Getränkegigant gab dies in seinem Quartalsbericht bekannt. Man werde im Rahmen seiner «laufenden Innovationsstrategie» im Herbst ein «Produkt mit US-Rohrzucker» auf den Markt bringen, heisst es darin.

Günstiger, süsser und länger haltbar

«Diese Ergänzung soll das starke Kernportfolio des Unternehmens ergänzen und mehr Auswahlmöglichkeiten für verschiedene Anlässe und Vorlieben bieten», schreibt Coca-Cola in einer Mitteilung. Weitere Details könnten im Laufe des Tages während der Telefonkonferenz mit Analysten von der Wall Street bekanntgegeben werden.

In der US-Produktion werden zuckerhaltige Coca-Cola-Getränke anders als in anderen Ländern seit den 80er-Jahren mit Maissirup mit hohem Fructosegehalt gesüsst. Der Sirup ist günstiger, süsser und länger haltbar als andere Zuckerarten. Er wird unter anderem von Trumps Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. (71) als ungesund kritisiert. Mit der neuen und gesünderen US-Cola will Trump auch seine Stammwählerschaft beruhigen. Diese Basis ist unter anderem darüber verärgert, dass Trump die Epstein-Akten unter Verschluss hält und nicht die versprochene Transparenz schafft.

Übrigens: Die in der Schweiz in Brüttisellen ZH produzierten Getränke von Coca-Cola werden mit Zucker aus einheimischen Zuckerrüben gesüsst.