Der verheerende Hagelschlag von gestern Freitag schmerzt nicht nur private Autobesitzer. Auch Autohändler haben die Unwetter schwer getroffen. Erste Occasionsverkäufer bieten ihre verhagelten Autos jetzt zum Spezialpreis an. Interessenten drohen aber happige Kosten.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Heftige Hagelstürme zerstörten am 28. August in der Schweiz zahlreiche Autos

In Bülach ZH wurden Fahrzeuge von Tennisball grossen Hagelkörnern getroffen

Porsche Cayenne nun für 12'000 Fr., vorher über 20'000 Fr. wert

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Die heftigen Gewitter, die am Freitag über die Schweiz gezogen sind, gehen in die Geschichte ein. Derart zerstörerische Unwetter gibts bei uns nur alle 30 bis 50 Jahre. Besonders stark war der Hagel in der Region Winterthur ZH, Zürcher Unterland und Schaffhausen. Hausdächer, Fassaden und Fensterscheiben wurden zertrümmert. Kinder, die in der 10-Uhr-Pause spielten, wurden verletzt. Und Hunderte Autos zerbeult.

Nicht nur private Autobesitzerinnen und -besitzer hat es hart getroffen. Auch verschiedene Occasionshändler beklagen heftige Verluste. Viele konnten ihre Autos nicht mehr in Sicherheit bringen, so schnell ist das Gewitter aus dem Ruder gelaufen. Für viele kleinere Händler geht das ans Eingemachte, denn sie haben keine Versicherung. Und es rentiert nicht, die verhagelten Fahrzeuge auf eigene Rechnung zu flicken und dann wieder zu verkaufen.

Mit kaputter Frontscheibe angeboten

So bleibt vielen nur, die ramponierten Autos so zu verkaufen, wie sie nach dem Gewittersturm dastehen: mit Dellen, zersplitterten Frontscheiben und kaputten Scheinwerfern. Jetzt ploppen auf einschlägigen Portalen wie AutoScout24 erste Angebote auf. Händler Memaj Cars aus Bülach ZH etwa bietet gerade ein Dutzend Autos mit Hagelschäden an – zum Fixpreis.

So gibts etwa einen VW Touareg mit Baujahr 2016 für 10'000 Franken. Die Frontscheibe ist zerstört, die Scheinwerfer sind kaputt und die Karosserie ist perforiert von den tennisballgrossen Hagelkörnern, die über Bülach niedergegangen sind. Ohne Hagelschaden hätte das Fahrzeug gut und gerne das Doppelte gekostet.

Porsche Cayenne für schlappe 12'000 Franken

Noch übler erwischt hats eine Mercedes B-Klasse von 2019 – das Auto ist mit einer Plastikplane behelfsmässig abgedeckt. Der Hagel hat das Glasdach zertrümmert. 10'000 Franken soll das Auto mit 125'000 Kilometern auf dem Tacho noch kosten. Vergleichbare Modelle ohne Hagelschaden werden mit bis zu 20'000 Franken gehandelt.

Auch ein schwarzer Porsche Cayenne GTS mit 420 PS wird als Hagel-Auto angeboten. Schlappe 12'000 Franken kostet der Edel-SUV noch. Vor dem Gewitter von gestern Freitag waren es gut und gerne 20'000 Franken. Wer hofft, jetzt auf die Schnelle einen günstigen Porsche zu kaufen, muss allerdings genau kalkulieren. Mehrere Tausend Franken werden fällig, damit der Porsche wieder standesgemäss dasteht.

1:04 Hagel und endlose Wassermassen: Am Freitag verwüstet ein Unwetter die Schweiz