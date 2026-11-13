Chefwechsel bei Hugo Boss: Daniel Grieder geht per Ende Jahr. Nachfolger des Schweizers wird David Epstein. Er kommt von der neuen Mehrheitsaktionärin Frasers Group.

Darum gehts Daniel Grieder verlässt Hugo Boss per Ende Jahr, zwei Monate nach der Übernahme durch Frasers

David Epstein kommt vom neuen Mehrheitsaktionär Frasers Group und wird Grieders Nachfolger

Grieder hatte in einem Interview zuletzt eine gute Zusammenarbeit mit Frasers Group in Aussicht gestellt

Robin Wegmüller Redaktor Wirtschaft

Der mächtigste Schweizer im globalen Mode-Business tritt zurück. Daniel Grieder (65), CEO von Hugo Boss, verlässt den deutschen Modekonzern auf eigenen Wunsch. Das teilte das Unternehmen am Donnerstagabend mit. Sein Abgang kommt nur zwei Monate nach der Machtübernahme durch die britische Frasers Group.

Grieder wird per Ende Jahr seinen Posten räumen. «Wir haben ein starkes Fundament geschaffen, und ich bin überzeugt, dass nun der richtige Zeitpunkt für mich gekommen ist, die Führung an die nächste Generation zu übergeben», wird er in der Mitteilung zitiert. Sein Nachfolger kommt direkt vom neuen Mehrheitsaktionär. David Epstein wechselt von der Frasers Group zu Hugo Boss. Zuvor war er für Markenpartnerschaften in den Bereichen Sport, Premium und Luxury beim grössten britischen Mode-Einzelhändler zuständig.

Gute Zusammenarbeit

Daniel Grieder äusserte sich vor kurzem noch optimistisch über die zukünftige Zusammenarbeit mit der Frasers Group. «Sie haben ein langfristiges Interesse am Standort, an der Marke, am Produkt», so der Ex-Chef im Interview mit der «Bilanz».

«Und ja, Frasers hat eine Meinung. Es ist immer das gleiche Schema bei Übernahmen. Wenn man ein Auto kauft, dann schaut man auch zuerst unter die Motorhaube und prüft, wo man optimieren kann. Das ist ein normaler Prozess», so Grieder im Interview. Diesen Prozess macht er jetzt aber nicht mehr mit.