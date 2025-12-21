DE
FR
Abonnieren
Trump schliesst Deals mit Pharma-Unternehmen ab
0:48
Senkung der Medikamentenpreise:Trump schliesst Deals mit Pharma-Unternehmen ab

Nach Deal mit Trump
Roche-Chef verlangt höhere Medikamentenpreise in der Schweiz

Höhere Gesundheitskosten wegen Donald Trump? Wenn es nach Roche-CEO Thomas Schninecker geht, sollen Schweizerinnen und Schweizer bald mehr für den «medizinischen Fortschritt» bezahlen.
Publiziert: vor 16 Minuten
Kommentieren
1/4
Roche-Chef Thomas Schinecker verlangt, dass Schweizerinnen und Schweizer einen höheren Beitrag für Pharma-Innovationen leisten.
Foto: GEORGIOS KEFALAS

Darum gehts

  • Roche-Chef Thomas Schinecker droht im Interview mit Arbeitsplatzverlust und weniger Steuereinnahmen

  • Schweizer sollen gleichmässiger dazu beitragen, den medizinischen Fortschritt zu finanzieren

  • Die USA verlangen, dass reiche Länder mehr für neue Therapien zahlen

Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_1108.JPG
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Gabriel Knupfer und Keystone-SDA

Der Deal zwischen US-Präsident Donald Trump (79) und den Pharmakonzernen Novartis und Roche befeuert den Streit über Medikamentenpreise in der Schweiz. «Alle Länder sollen gleichmässiger dazu beitragen, den medizinischen Fortschritt zu finanzieren», sagte Roche-Chef Thomas Schinecker (50) in einem Interview mit der «SonntagsZeitung».

Falls die Schweiz die Preise nicht erhöhe, «wird es wohl leider zu weiteren Verzögerungen bei Einführungen von neuen Medikamenten kommen», warnte Schinecker. Die US-Regierung erwarte, dass Länder wie die Schweiz mehr zur Finanzierung der Innovation neuer Medikamente beitragen.

Schinecker droht mit Arbeitsplatzverlust

Sollte die Schweiz dem Referenzsystem der USA nicht folgen, und die Preise für neue Medikamente entsprechend nicht erhöhen, wird Roche laut Schinecker weniger in die Spitzenforschung investieren können. Denn der Konzern würde weniger Umsatz erzielen. Folglich würde Roche «weniger Steuern zahlen und weniger Arbeitsplätze» schaffen.

Mehr zu Pharma und Trump
Trump verkündet Pharmadeal mit Novartis und Roche-Tochter
Mit Video
Nach Deal mit Trump
Das sagt Novartis zu den Preissenkungen für Medikamente
Hat die Pharmaindustrie das System Trump geknackt?
Deals von Novartis und Roche
Hat Pharma das System Trump geknackt?
Novartis-Chef will Medikamente in den USA vergünstigen
Muss die Schweiz dafür bluten?
Novartis-Chef will Medikamente in den USA vergünstigen
15 Prozent Zoll, 15 brisante Fragen – das musst du wissen
Von Rolex bis Bison-Fleisch
15 Prozent Zoll, 15 brisante Fragen – das musst du wissen

Die USA wollen, dass jedes Land gemäss seiner Wirtschaftskraft für Medikamente bezahlt. Von reichen Ländern werde eine entsprechende Preiserhöhung erwartet, so Schninecker.

37 Franken pro Monat für innovative Medikamente

Der Deal gilt nur für neue Therapien: Medikamente, die bereits auf dem Markt sind, würden nicht teurer, versicherte der Roche-Chef. 

Dass neue Medikamente die Krankenkassenprämien in die Höher treiben, bestritt Schinecker. «Für innovative Medikamente gibt die Schweizer Bevölkerung pro Kopf monatlich im Schnitt 37 Franken aus», sagte er.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Externe Inhalte
      Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
      Meistgelesen