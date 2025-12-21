Roche-Chef verlangt höhere Medikamentenpreise in der Schweiz

Höhere Gesundheitskosten wegen Donald Trump? Wenn es nach Roche-CEO Thomas Schninecker geht, sollen Schweizerinnen und Schweizer bald mehr für den «medizinischen Fortschritt» bezahlen.

Darum gehts Roche-Chef Thomas Schinecker droht im Interview mit Arbeitsplatzverlust und weniger Steuereinnahmen

Schweizer sollen gleichmässiger dazu beitragen, den medizinischen Fortschritt zu finanzieren

Die USA verlangen, dass reiche Länder mehr für neue Therapien zahlen

Der Deal zwischen US-Präsident Donald Trump (79) und den Pharmakonzernen Novartis und Roche befeuert den Streit über Medikamentenpreise in der Schweiz. «Alle Länder sollen gleichmässiger dazu beitragen, den medizinischen Fortschritt zu finanzieren», sagte Roche-Chef Thomas Schinecker (50) in einem Interview mit der «SonntagsZeitung».

Falls die Schweiz die Preise nicht erhöhe, «wird es wohl leider zu weiteren Verzögerungen bei Einführungen von neuen Medikamenten kommen», warnte Schinecker. Die US-Regierung erwarte, dass Länder wie die Schweiz mehr zur Finanzierung der Innovation neuer Medikamente beitragen.

Schinecker droht mit Arbeitsplatzverlust

Sollte die Schweiz dem Referenzsystem der USA nicht folgen, und die Preise für neue Medikamente entsprechend nicht erhöhen, wird Roche laut Schinecker weniger in die Spitzenforschung investieren können. Denn der Konzern würde weniger Umsatz erzielen. Folglich würde Roche «weniger Steuern zahlen und weniger Arbeitsplätze» schaffen.

Die USA wollen, dass jedes Land gemäss seiner Wirtschaftskraft für Medikamente bezahlt. Von reichen Ländern werde eine entsprechende Preiserhöhung erwartet, so Schninecker.

37 Franken pro Monat für innovative Medikamente

Der Deal gilt nur für neue Therapien: Medikamente, die bereits auf dem Markt sind, würden nicht teurer, versicherte der Roche-Chef.

Dass neue Medikamente die Krankenkassenprämien in die Höher treiben, bestritt Schinecker. «Für innovative Medikamente gibt die Schweizer Bevölkerung pro Kopf monatlich im Schnitt 37 Franken aus», sagte er.