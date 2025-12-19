Die US-Regierung hat mit mehreren grossen Pharmakonzernen eine Vereinbarung zur Senkung von Medikamentenpreisen erzielt. Im Gegenzug sollen den Unternehmen Erleichterungen bei drohenden Zöllen gewährt werden.

Auch Novartis und Roche sind Teil der Abmachung

Janine Enderli Redaktorin News

Das Weisse Haus hat mit den Pharmakonzernen Novartis und Roche eine Vereinbarung zur Senkung von Medikamentenpreisen erzielt. Dies gab US-Präsident Donald Trump (79) an einer Medienkonferenz in Washington bekannt. Anwesend war unter anderem der Novartis-CEO Vas Narasimhan.

Die Abmachung ist Teil einer umfassenderen Vereinbarung mit mehreren internationalen Pharmakonzernen. Laut Trump haben sich 14 der 17 weltweit grössten Pharmaunternehmen bereit erklärt, ihre Medikamentenpreise in den USA zu senken. «Dies ist mit Abstand der grösste Sieg für die Bezahlbarkeit von Patienten in der Geschichte des amerikanischen Gesundheitswesens, und jeder einzelne Amerikaner wird davon profitieren», sagte Trump.

Erleichterungen bei möglichen Zöllen?

Im Gegenzug stellt die US-Regierung den Unternehmen Erleichterungen bei möglichen Zöllen in Aussicht. Künftig sollen sich die Preise für bestimmte Medikamente in den USA an jenen anderer westlicher Länder, etwa Grossbritanniens, orientieren. Im Gegenzug für Investitionen sollen die Unternehmen für drei Jahre von Zöllen befreit werden.

Der US-Präsident hatte in der vergangenen Monaten immer wieder mit zukünftigen Zöllen auf Pharmaprodukte gedroht. Diese scheinen nun vorerst abgewendet.

Trump sprach von einem «riesigen Effekt» auf das amerikanische Gesundheitssystem und bedankte sich bei den anwesenden Unternehmensvertretern, darunter auch bei Novartis-Chef Vas Narasimhan.