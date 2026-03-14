Mitten in Winterthur ZH stand in einer Tiefgarage ein BMW in Flammen. Das ganze Gebäude musste evakuiert werden. Auch eine Coop-Filiale. Wegen des Brandes mussten alle offenen Lebensmittel weggeworfen werden. Das geht ganz schön ins Geld.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Brand in Tiefgarage des Manor in Winterthur ZH, Gebäude evakuiert

Coop entsorgt alle offenen Lebensmittel, darunter Früchte und Fleisch

Geschäft vier Stunden geschlossen, Schadenhöhe nicht bekannt War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

In der Tiefgarage des Manor-Warenhauses in Winterthur ZH ist am Donnerstag ein Brand ausgebrochen. Ein weisser BMW X5 stand in Flammen. Das ganze Gebäude musste deshalb evakuiert werden. Auch die Bankstrasse direkt vor dem Einkaufszentrum, in dem sich auch ein grosser Coop befindet, blieb längere Zeit gesperrt. Kurz vor 12 Uhr konnte der Brand gelöscht werden. Verletzt wurde niemand, bestätigte eine Sprecherin der Polizei gegenüber Blick.

Der Brand hatte aber Folgen für die Läden im Einkaufszentrum am Stadtgarten direkt beim Bahnhof Winterthur. Sie blieben fast vier Stunden geschlossen. Erst am Nachmittag konnten Kundinnen und Kunden den Manor und den Coop wieder betreten. Jetzt wird klar: Bevor der Coop wieder geöffnet wurde, haben Angestellte die Gestelle leer geräumt. Das berichtet der «Landbote».

Alle offenen Lebensmittel entsorgt

Alle offenen Lebensmittel wurden weggeschmissen. Also Früchte und Gemüse, Brote, frisches Fleisch oder Sandwiches. «Das war aufwendig. Und alles wegen eines brennenden Autos», sagte eine Mitarbeiterin zum «Landboten». Immerhin: Noch am gleichen Tag sind die fehlenden Artikel nachgeliefert worden. Die meisten Kundinnen und Kunden dürften vor den Auslagen nichts mehr davon bemerkt haben. Nur der strenge Geruch in der Luft erinnerte noch an den Brand.

Wie viel Umsatz Coop wegen des Brandes durch die Lappen gegangen ist, wollte der Detailhändler nicht sagen. Es dürfte eine beträchtliche Summe sein. Denn die City-Filiale war während der umsatzstarken Mittagspause geschlossen. Nun klärt Coop mit den Versicherungen ab, wer für den Schaden aufkommt. Warum der BMW plötzlich gebrannt hat, ist noch nicht klar.