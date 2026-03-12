Manor in Winterthur wegen Feuer evakuiert

Der Manor in Winterthur musste wegen eines Brandes evakuiert werden. Die Stadtpolizei bestätigt den Einsatz. In der Tiefgarage ist ein Feuer ausgebrochen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Feuer in Tiefgarage bei Manor in Winterthur, Gebäude evakuiert, Bankstrasse gesperrt

Brandmeldung um 10:35 Uhr, Fahrzeug fing Feuer, Löscharbeiten laufen

Keine Verletzten gemeldet, Einsatzkräfte weiterhin vor Ort

In der Tiefgarage des Manor-Warenhauses in Winterthur ist ein Feuer ausgebrochen. Das ganze Gebäude musste evakuiert werden, bestätigt die Stadtpolizei auf Anfrage. Auch die Bankstrasse direkt vor dem Einkaufszentrum bleibt bis auf Weiteres gesperrt.

Um 10:35 Uhr ging bei der Stadtpolizei Winterthur die Brandmeldung ein. Ein Fahrzeug in der Tiefgarage hat Feuer gefangen. Stand Donnerstagmittag sind die Löscharbeiten noch am Laufen. Die Beamten haben derzeit keine Kenntnis von verletzten Personen.

+++Update folgt+++