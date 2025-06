1/6 Ali Chamenei ist seit 1989 Oberster Führer und das religiöse Oberhaupt des Irans. Foto: AFP

Chamenei nutzt Setad-Organisation für wirtschaftliche Macht und politischen Machterhalt

Der Krieg zwischen Israel und dem Iran spitzt sich weiter zu. US-Präsident Donald Trump (79) forderte am Dienstag die «bedingungslose Kapitulation» des Irans. Der iranische Revolutionsführer Ayatollah Ali Chamenei (86) wollte am Mittwoch davon nichts wissen und drohte den USA direkt.

Wie sehr Chamenei die Zügel noch in den Händen hält, war zuletzt Gegenstand von Spekulationen. In den letzten Jahrzehnten hat er sich in der Islamischen Republik aber an der Macht gehalten – mit harter Rhetorik und Repression. Und mit viel Geld. Im Schatten der Öffentlichkeit hat Irans oberster Führer ein gigantisches Netzwerk aus Immobilien, Firmenbeteiligungen und wirtschaftlicher Macht aufgebaut. Laut aktuellsten US-Schätzungen soll Chamenei bis zu 200 Milliarden Dollar angehäuft haben.

Das mysteriöse System

Vieles, was über Chamenei Geldquellen bekannt ist, bleibt im Dunkeln – doch eine zentrale Rolle spielt die mysteriöse Organisation Setad.

Setad war für den obersten Führer Irans die finanzielle Starthilfe für seine Macht. Sein Vorgänger, Revolutionsführer Ruhollah Chomeini (1902–1989), ordnete wenige Monate vor seinem Tod die Gründung der Organisation an – eine Art Sammelstelle für verlassene Immobilien, die nach der Revolution 1979 zurückgelassen worden waren. Der ursprüngliche Zweck war ein angeblich guter: der Verkauf von Immobilien zur Unterstützung von Kriegsversehrten und Armen.

Doch statt Setad nach zwei Jahren wie geplant aufzulösen, übernahm Chamenei die Organisation – und machte sie zum wirtschaftlichen Herzstück seines Machterhalts. Die einst wohltätige Institution wurde zur Milliardenmaschine. Die Nachrichtenagentur «Reuters» zeichnete 2013 das System Setad in einer Investigativ-Recherche nach.

Beteiligungen an einem Verhütungsmittelhersteller

Das Mullah-Regime beschlagnahmte demnach systematisch Tausende Immobilien in ganz Iran. Betroffen waren Oppositionelle, religiöse Minderheiten und auch Exil-Iraner. Teilweise soll Setad sogar Geld gefordert haben, um beschlagnahmte Häuser wieder freizugeben. «Reuters» deckte mehrere Beispiele von Iranern auf, die zuerst enteignet wurden – nur um später über den Preis verhandeln zu müssen, damit sie ihr Eigentum zurückerhalten. Diese Praxis wurde durch Gerichte geschützt, die laut der Recherche stets im Interesse von Chamenei handelten.

Ab den 2000er-Jahren wandelte sich Setad von einer reinen Immobilienverwaltung zu einem undurchsichtigen Wirtschaftskonglomerat. Beteiligungen an Banken, Versicherungen, Telekom-Unternehmen, Energie-, Pharma- und Baukonzernen – sogar an einem Verhütungsmittelhersteller und einer Straussenzucht. Die USA reagierten 2013 unter Barack Obama (63) mit Sanktionen gegen das Konstrukt und 37 Tochterfirmen. «Setad versteckt Milliardenwerte zugunsten der iranischen Elite», begründete das US-Finanzministerium den Entscheid.

Und Chamenei selbst? Der lebt offiziell bescheiden, trägt einfache Gewänder, meidet öffentlich den Luxus. Es gibt auch keine Hinweise, dass er persönlich Gelder aus Setad abzweigt. Doch die Milliarden fliessen direkt in die Politik – zur Finanzierung seiner Ideologie. Bis heute ist Setad im Iran als wohltätige Stiftung getarnt. Für Chamenei war es das perfekte Vehikel, um seine Macht auszubauen. Nicht ausgeschlossen, dass sein Imperium im Laufe des Konflikts mit Israel zusammenbrechen könnte.

