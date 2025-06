Zahlreiche Explosionen erschüttern Teheran am Freitag. Israel greift Nuklear- und Militärziele im Iran an. Das Teheraner Regime hat in der Folge einen Gegenangriff gestartet. Wir halten dich im Ticker auf dem Laufenden.

1/13 Aus dem Iran abgefeuerte Raketen wurden am Freitagabend über Tel Aviv abgefangen. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Explosionen in Teheran und Zentraliran

Netanyahu: Angriffe dauern so lange wie nötig an

Iran kündigt «entschlossene» Vergeltung an

17.06.2025, 17:01 Uhr Das ist bekannt Der militärische Schlagabtausch zwischen Israel und dem Iran hat eine neue Eskalationsstufe erreicht. Israel greift seit Freitag gezielt strategische Ziele im Iran an – darunter Atomanlagen und Militäreinrichtungen. Der Iran reagiert mit massiven Raketenangriffen auf israelisches Gebiet. Die aktuelle Lage im Überblick: Opferzahlen: Bisher wurden in Israel durch iranische Angriffe mehr als ein Dutzend Menschen getötet. Im Iran starben laut Behörden mindestens 224 Menschen , fast 1300 wurden verletzt.

Angriffe auf iranische Infrastruktur: Israel bombardierte Abschussrampen, Regierungsgebäude, Atomanlagen und Energieinfrastruktur.

Iranische Gegenschläge trafen in Israel bislang vor allem bewohntes Gebiet und zivile Wohngebäude

Zielgerichtete Tötungen: Israel hat Militärs und Nuklearforscher ins Visier genommen. Hier liest du mehr dazu.

Raketenarsenal des Iran im Fokus: Israel bombardierte Dutzende mutmassliche Raketenlager im Westen des Irans. Laut Schätzungen besitzt der Iran noch rund 2000 Boden-Boden-Raketen .

Ziel: Regimewechsel? – Premierminister Benjamin Netanyahu sagte, ein Sturz der iranischen Führung könne «sicherlich das Ergebnis sein». Die iranische Führung sei «sehr schwach».

Internationale Vermittlung? – US-Präsident Donald Trump zeigt sich offen für einen Vermittlungsversuch durch Wladimir Putin . Russland pflegt enge Beziehungen zum Iran.

11:04 Uhr 11:04 Uhr Zypern bestätigt Ankunft von US-Militärflugzeugen Der zyprische Verteidigungsminister Vassilis Palmas hat bestätigt, dass US-amerikanische Militärflugzeuge auf dem Luftwaffenstützpunkt der zyprischen Stadt Paphos angekommen sind. Es handele sich dabei nicht um Kampfflieger, sondern um Transportflugzeuge, sagte er im Fernsehen. Zyprische Medien berichteten ausserdem von Tankflugzeugen, die Kampfjets in der Luft betanken können. Um wie viele Maschinen es sich handelt, wurde zunächst nicht bekannt. Palmas reagierte auch auf die Sorgen der Menschen auf Zypern, die von der Südküste der Insel aus nachts die iranischen Angriffe und die israelische Luftabwehr sehen können – das EU-Land liegt nur rund 250 Kilometer Luftlinie von Israel entfernt. Die Raketen seien zwar deutlich sichtbar, aber weit entfernt, versicherte Palmas. Ausserdem spiele Zypern in dieser Situation eine humanitäre Rolle, das Land stehe ausserhalb des Konflikts. Palmas reagierte auch auf die Sorgen der Menschen auf Zypern, die von der Südküste der Insel aus nachts die iranischen Angriffe und die israelische Luftabwehr sehen können – das EU-Land liegt nur rund 250 Kilometer Luftlinie von Israel entfernt. Die Raketen seien zwar deutlich sichtbar, aber weit entfernt, versicherte Palmas. Ausserdem spiele Zypern in dieser Situation eine humanitäre Rolle, das Land stehe ausserhalb des Konflikts. 10:45 Uhr 10:45 Uhr Teheran will im Falle eines US-Angriffs «hart reagieren» Der Iran wird «entschieden antworten», sollten die USA an der Seite Israels in einen Krieg gegen die Islamische Republik eintreten. Im Moment denke man an kein anderes Szenario ausser dem, sich zu verteidigen, sagte der iranische Uno-Botschafter am Mittwoch in Genf. Ali Bahreini, Botschafter und Ständiger Vertreter der Islamischen Republik Iran bei den Vereinten Nationen, spricht während einer Pressekonferenz in Genf. Foto: KEYSTONE Die USA seien mitschuldig, denn ohne sie könne Israel nichts ausrichten, sagte Ali Bahreini vor den bei der Uno in Genf akkreditierten Korrespondenten (ACANU). Der Iran wolle derzeit nichts von Verhandlungen hören. Alle Energie werde darauf verwendet, sich zu verteidigen, betonte der Botschafter. Trotz der Schwächung seiner Verbündeten in der Region ist der Iran nach eigenen Angaben mittelfristig «zuversichtlich über sein militärisches Potenzial». Man habe sich jahrzehntelang darauf vorbereitet. Auch eine Klage beim Internationalen Gerichtshof (IGH) in Den Haag komme nicht infrage, denn: «Die internationalen Organisationen sind nutzlos geworden, vor allem angesichts der Verbrechen Israels», so Bahreini. 10:03 Uhr 10:03 Uhr «Ein Tornado zieht über Teheran hinweg» Der israelische Verteidigungsminister befeuert mit einer neuen Äusserung Spekulationen, dass Israel im Krieg gegen den Iran nicht nur auf das Atomprogramm des Landes zielt. «Symbole der Regierung werden bombardiert und brechen zusammen – von der Rundfunkanstalt bis zu bald weiteren Zielen», schrieb Israel Katz auf der Plattform X. «Ein Tornado zieht über Teheran hinweg. So brechen Diktaturen zusammen.» Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz kündigt weitere Angriffe im Iran an. Foto: Keystone/dpa/Hannes P Albert 07:24 Uhr 07:24 Uhr Fabriken für Uran-Zentrifugen und Waffen angegriffen Bei neuerlichen Luftangriffen im Iran hat das israelische Militär eigenen Angaben nach in der Nacht Uran-Zentrifugen und mehrere Waffenfabriken ins Visier genommen. Zum Ausmass der Schäden in der Gegend von Teheran machte die Armee zunächst keine Angaben. Mehr als 50 Kampfjets seien im Einsatz gewesen, hiess es. Die angegriffene Fertigungsanlage für Zentrifugen in Teheran diente der iranischen Führung nach israelischer Darstellung, den Umfang und die Geschwindigkeit seiner Urananreicherung für die Entwicklung von Atomwaffen auszuweiten. Zu den anderen Angriffszielen gehörte den Angaben nach auch eine Anlage zur Herstellung von Rohstoffen und Komponenten für den Zusammenbau von Boden-Boden-Raketen, die bereits gegen Israel eingesetzt würden. Auch Standorte, die Teile für Boden-Luft-Raketen herstellten, seien ins Visier genommen worden. Nach Angaben der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) wurden nicht nur eine, sondern zwei Produktionsstandorte für Zentrifugen getroffen. Zusätzlich zu dem Angriff auf die Anlage in Teheran seien in der nahegelegenen Stadt Karadsch zwei Gebäude einer Werkstatt für Zentrifugen-Komponenten zerstört worden, berichtete die IAEA auf der Plattform X. Sie berief sich auf ihr vorliegende Informationen, gab aber die Quelle nicht an. 02:36 Uhr 02:36 Uhr Irans oberster Führer Chamenei droht Israel Inmitten der eskalierenden Lage im Nahen Osten droht Irans oberster Führer Ajatollah Ali Chamenei erneut. «Wir müssen dem zionistischen Terror-Regime eine starke Antwort geben», schrieb er auf der Nachrichtenplattform X. «Wir werden gegenüber den Zionisten keine Gnade walten lassen.» Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos Zuvor hatten die iranischen Revolutionsgarden – die Elitestreitmacht der Islamischen Republik – in zwei Angriffswellen mehrere Raketen auf Israel abgefeuert. In israelischen Medien war von etwa 25 Geschossen die Rede. Das israelische Militär griff daraufhin seinerseits Ziele in der iranischen Hauptstadt Teheran an. Am Dienstag hatte sich US-Präsident Donald Trump mit einer indirekten Drohung an Chamenei gewandt, dem die iranische Verfassung als Staatsoberhaupt in allen strategischen Belangen das letzte Wort gewährt. Er sei ein leichtes Ziel, schrieb Trump auf der Plattform Truth Social. Vorerst sei Chamenei aber sicher. «Wir werden ihn nicht ausschalten (töten!), zumindest nicht im Moment.» Foto: Uncredited/Office of the Iranian Supreme Leader/dpa/Archiv 00:22 Uhr 00:22 Uhr Macron warnt vor Chaos bei Regimewechsel im Iran Der französische Präsident Emmanuel Macron drängt auf eine diplomatische Lösung im Iran-Krieg. «Ich glaube, dass der grösste Fehler heute darin besteht, einen Regimewechsel im Iran mit militärischen Mitteln anzustreben, denn das würde zu Chaos führen», sagte Macron laut dem Sender CNN. US-Präsident Donald Trump müsse alles tun, um alle Seiten wieder an den Verhandlungstisch zu bekommen. Macron war am Montag mit Trump aneinandergeraten, nachdem er Reportern erzählt hatte, Trump habe das Treffen vorzeitig verlassen, um über Waffenstillstandsverhandlungen zwischen Israel und dem Iran zu sprechen. «Er hat keine Ahnung, warum ich jetzt auf dem Weg nach Washington bin, aber es hat sicherlich nichts mit einer Waffenruhe zu tun», schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Es gehe um etwas «viel Grösseres». Emmanuel Macron drängt auf Verhandlungen im Iran-Krieg. Foto: keystone-sda.ch 17.06.2025, 23:35 Uhr 17.06.2025, 23:35 Uhr Russland fordert Ende der «illegalen» Angriffe auf den Iran Das russische Aussenministerium forderte Israel laut dem Sender CNN auf, die Angriffe auf iranische Atomanlagen einzustellen. «Die andauernden intensiven Angriffe der israelischen Seite auf friedliche Nuklearanlagen in der Islamischen Republik Iran sind aus völkerrechtlicher Sicht illegal», teilte das Ministerium mit. Die Angriffe stellten «eine unannehmbare Bedrohung der internationalen Sicherheit dar und treiben die Welt auf eine nukleare Katastrophe zu, deren Folgen überall zu spüren sein werden, auch in Israel selbst.» Den Westen beschuldigte Russland, die Situation zu manipulieren, um «politische Rechnungen zu begleichen». Eine Lösung des Konfliktes sei nur durch Diplomatie und Verhandlungen möglich. Russland stellt sich im Konflikt mit Israel hinter den Iran. Foto: Annette Riedl/dpa 17.06.2025, 22:15 Uhr 17.06.2025, 22:15 Uhr Trumps Sicherheitsmeeting beendet Der «Situation Room» im Weissen Haus wird für geheime Besprechungen gebraucht. (AFP) Foto: AFP Das Treffen von US-Präsident Donald Trump (79) mit seinem Nationalen Sicherheitsteam im Situation Room ist nach Angaben des Weissen Hauses beendet. Es dauerte mehr als eine Stunde. Hintergrund: Trump überlegt derzeit, ob sich die USA weiter in den Konflikt zwischen Israel und dem Iran einmischen sollen. Gestern verliess er den G7-Gipfel in Kanada einen Tag früher, um nach Washington zurückzukehren. Die Besprechung fand im hoch gesicherten Situation Room im Weissen Haus statt. Im selben Raum beobachteten 2011 der damalige US-Präsident Barack Obama, sein Vize Joe Biden und die Aussenministerin Hillary Clinton die Mission gegen den ehemaligen Al-Kaida-Führer Osama bin Laden (†54). Im Ticker bleibst du über alle Entwicklungen auf dem neusten Stand. Im Mai 2011 verfolgte US-Präsident Obama die Mission gegen Osama bin Laden im «Situation Room». (AFP) Foto: AFP 17.06.2025, 21:04 Uhr 17.06.2025, 21:04 Uhr Iran feuert erneut Raketen ab In den Regionen rund um die nordisraelischen Städte Haifa und Galiläa sind derzeit Sirenen zu hören. Offenbar startete der Iran am Dienstagabend einen Gegenangriff. Zuvor meldete die israelische Armee einen grossangelegten Angriff auf das «Herzen des Iran» durchzuführen. (siehe Eintrag von 20.03 Uhr) Die Zivilbevölkerung in den israelischen Gebieten soll sich umgehend in Schutzräume bewegen, da der Iran mehrere ballistische Raketen auf Israel abgefeuert hat, heisst es in einer Warnung der Armee. Foto: AFP 17.06.2025, 20:03 Uhr 17.06.2025, 20:03 Uhr Explosionen in Teheran Nach Angaben der staatlichen iranischen Nachrichtenagentur Irna sind im Westen Teherans anhaltende und «intensive» Explosionen zu hören. Zuvor hatte der israelische Verteidigungsminister Israel Katz erklärt, sein Land plane, «bedeutende Ziele in Teheran» anzugreifen. Ersten Berichten zufolge gelang Israel Schläge auf Raketenproduktionsstätten des iranischen Regimes. Ein Sprecher des israelischen Militärs, Brigadegeneral Effie Defrin (53), teilte unterdessen mit, dass 60 Jets der israelischen Luftwaffe vor wenigen Stunden zu einer «gross angelegten Angriffswelle im Herzen des Iran» aufgebrochen seien. Das berichtete «Times of Israel». Israel hat in der Nacht den Iran mit einem «Präventivschlag» angegriffen, so der israelische Verteidigungsminister Israel Katz (69). In Teheran waren am frühen Morgen Ortszeit Explosionen zu hören. Über der Stadt stiegen Rauchsäulen auf. Auch aus dem Zentraliran wurden israelische Angriffe gemeldet.

In Israel waren im ganzen Land Alarmsirenen zu hören. Verteidigungsminister Katz rief landesweit den Ausnahmezustand aus, in Vorsorge auf erwartete iranische Gegenangriffe. Finanzindizes und Futures weltweit brachen in einer ersten Reaktion auf die israelische Militäroperation ein.

Premierminister Benjamin Netanyahu (75) erklärte in einer 7-minütigen Rede an die Nation, dass Israel die Operation «Aufsteigender Löwe» gestartet habe – eine Militäroperation, «um die iranische Bedrohung für das Überleben Israels zurückzudrängen. Diese Operation», sagte Netanyahu, «wird so viele Tage andauern, wie nötig sind, um diese Bedrohung zu beseitigen.»

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Iran droht mit Vergeltung

Der Iran drohte umgehend mit Vergeltung. Das Land werde «entschlossen» auf die israelischen Angriffe am Freitagmorgen reagieren. Das «zionistische Regime» werde «aufgelöst», zitierte die staatliche Nachrichtenagentur Irna eine Geheimdienstquelle.

Israelischen Medienberichten zufolge gehörte der Stabschef der iranischen Streitkräfte, General Mohammad Bagheri (65), zu den hochrangigen iranischen Regierungsvertretern, die Ziel der israelischen Angriffe waren. Das iranische Staatsfernsehen bestätigte bald den Tod von Hussein Salami (†65), dem Befehlshaber der Iranischen Revolutionsgarde. Später wurde auch der «Märtyrertod» von Bagheri bestätigt.

Israel habe Nuklear- und Militärstandorte im Visier, zitierte die Nachrichtenagentur AP aus israelischen Militärkreisen. Laut Netanyahu habe Israel die iranische Atomanreicherungsanlage in Natanz rund 250 Kilometer südlich von Teheran angegriffen. Unbestätigten Berichten zufolge wurde zudem die Schwerwasserproduktionsanlage im nahen Arak attackiert.

«Erste Phase» abgeschlossen

«Nach dem Präventivschlag des Staates Israel gegen den Iran wird für die unmittelbare Zukunft ein Raketen- und Drohnenangriff gegen den Staat Israel und seine Zivilbevölkerung erwartet», erklärte Verteidigungsminister Katz. Zum ausgerufenen Notstand sagte Katz, er habe «eine besondere Anordnung unterzeichnet, nach der an der Heimatfront im gesamten Staat Israel ein besonderer Ausnahmezustand verhängt wird.»

Dutzende von Kampfflugzeugen hätten «die erste Phase» des Einsatzes abgeschlossen, teilte das israelische Militär auf Telegram mit. Es seien Dutzende von militärischen Zielen, darunter auch nukleare Ziele in verschiedenen Regionen des Iran attackiert worden, hiess es.

Auch in der Nähe des Flughafens von Bagdad in der irakischen Hauptstadt wurden Explosionen gemeldet.

Trump warnte Israel

US-Präsident Donald Trump (78) hatte Israel davor noch dazu aufgefordert, Angriffe auf iranische Atomanlagen angesichts der laufenden Verhandlungen über ein Atomabkommen mit Teheran zu unterlassen. «Wir stehen kurz vor einer ziemlich guten Einigung», sagte Trump am Donnerstag vor Journalisten. Er warnte vor einem «massiven Konflikt» in der Region, falls Israels Regierungschef Netanyahu bereits geäusserte Erwägungen über einen Angriff auf iranische Atomanlagen in die Tat umsetzen würde.

«Ich will nicht, dass sie reingehen, weil ich glaube, es könnte alles vermasseln», sagte Trump und bezog sich dabei auf ein mögliches Abkommen mit Teheran. Ein israelischer Angriff sei nicht ausgeschlossen, sagte der US-Präsident. «Ich möchte nicht sagen, dass er unmittelbar bevorsteht, aber es sieht so aus, als ob es etwas ist, das sehr wohl passieren könnte.»

Washington: Keine US-Beteiligung

Die US-Botschaft in Jerusalem wies «alle US-Regierungsangestellten und ihre Familienangehörigen aufgrund der aktuellen Sicherheitslage an, sich bis auf weiteres in Sicherheit zu bringen», heisst es in einer Sicherheitswarnung auf der Webseite der Botschaft.

Die USA sind Regierungsangaben zufolge nicht an dem israelischen Angriff auf den Iran beteiligt, erklärte US-Aussenminister Marco Rubio (54). Die oberste Priorität der USA sei der Schutz der eigenen Truppen und Einrichtungen in der Region, sagte Rubio – verbunden mit einer Warnung an Teheran, keine US-Ziele anzugreifen.

«Lassen Sie mich deutlich sein», sagte Rubio in einer vom Weissen Haus verbreiteten Pressemitteilung. «Der Iran sollte US-Einrichtungen oder US-Personal nicht angreifen.»