Der Mobilfunkprovider MTel ist in der Schweiz auf Wachstumskurs – bis Ende 2027 will er 100'000 Kundinnen und Kunden erreichen. Hinter dem Anbieter steht der serbische Staat.

Darum gehts MTel verstärkt die Aktivitäten in der Schweiz

Hinter dem Mobilfunkprovider steht der serbische Staat

Telekom-Experte Ralf Beyeler: «Einer der günstigsten Anbieter»

Marco Lüssi Blattmacher

Neben den drei grossen Playern Swisscom, Sunrise und Salt tummeln sich auf dem Schweizer Mobilfunkmarkt auch viele kleinere Fische – teilweise handelt es sich um Zweitmarken der Grossen, teils um Unabhängige. Unter diesen fällt MTel derzeit besonders auf. Das Unternehmen biete das günstigste Abo im Salt-Netz an, konstatierte kürzlich das Konsumentenmagazin «K-Tipp». Aktuell kostet das preiswerteste MTel-Mobilabo 7.95 Franken im Monat.

MTel Schweiz ist eine Tochterfirma von MTel Österreich – und diese wiederum gehört Telekom Srbija, die sich mehrheitlich in Besitz des serbischen Staats befindet. Mirza Tahirovic (42), Country Manager Schweiz bei MTel, sagt zu Blick, derzeit verfüge man in der Schweiz über 20’000 Kundinnen und Kunden. «Bis Ende 2027 wollen wir die Marke von 100’000 Kunden knacken.»

«Jetzt legen wir richtig los»

Ins Schweizer Handelsregister wurde MTel Switzerland bereits im Jahr 2021 eingetragen. «Seither haben wir den Schweizer Markt getestet und immer besser kennengelernt», sagt Tahirovic, der in der Schweiz aufgewachsen ist und auch über den roten Pass verfügt. «Jetzt sind wir dran, richtig loszulegen.» Dazu habe man das Digitalmarketing verstärkt und werbe etwa auch in KI-Apps. In witzigen Clips wird MTel zudem von Mama Balkan angepriesen – einer Internetfigur, die in ihren Videos traditionelle Gerichte aus dem Balkan kocht und über 100’000 Follower hat. Die Schweiz ist nicht der einzige Markt, wo MTel auf Expansionskurs ist – dazu gehören etwa auch Deutschland und Österreich sowie die USA und Kanada.

Ralf Beyeler (48), Telekom-Experte beim Vergleichsdienst Moneyland.ch, sagt, MTel habe anfänglich vor allem Personen angesprochen, die einen Bezug zum Balkan haben und sich oft ferienhalber dort aufhalten. «Doch mittlerweile ist MTel auch interessant geworden für andere Kunden.» MTel-Manager Tahirovic sagt dazu: «Natürlich wollen wir die erste Wahl für Kunden sein, die ihre Wurzeln in den Staaten des ehemaligen Jugoslawien haben. Doch wir richten uns auch an jeden anderen.»

«Schweizer sind beim Handyabo wechselfaul»

Beyeler sagt, MTel operiere vor allem mit Aktionspreisen. «Und mit diesen gehört der Anbieter zu den günstigsten in der Schweiz – sowohl bei den Abos als auch beim Roaming.» Gerade die drei Grossen in der Schweiz hätten in letzter Zeit laufend Preise erhöht. Erlauben könnten sie sich dies nur, weil die Schweizer Konsumenten auch bei ihren Handyabos wechselfaul seien, obwohl sie viel Geld sparen könnten – etwa bei einem Anbieter wie MTel. Dessen Ziel von 100’000 Kunden hält Beyeler allerdings für «sehr ambitioniert».

Tahirovic erklärt die tiefen Preise bei MTel damit, dass man bei der Nutzung der Netze von Telekom Srbija von günstigen Konditionen profitiere – und sich auch mit tieferen Margen zufriedengebe als die Schweizer Konkurrenz. «Es macht mich stolz, dass mit MTel ein serbisches Unternehmen in der Schweiz Arbeitsplätze schafft.»

«Serbische Politik nimmt keinen Einfluss»

Die Geschichte von Telekom Srbija ist nicht skandalfrei – immer wieder wurde dem Unternehmen eine besondere Nähe zur Partei von Präsident Aleksandar Vucic nachgesagt. Diese wurde bei den Wahlen am 25. Oktober von der aus den Studentenprotesten hervorgegangenen Opposition besiegt. Manager Tahirovic glaubt jedoch nicht, dass dieser Machtwechsel Auswirkungen auf MTel Schweiz haben wird: «Die serbische Politik hat nie Einfluss auf unsere Geschäftstätigkeit genommen.»