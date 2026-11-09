Sunrise bringt ein Handyabo auf den Markt, das Kunden mithilfe eines KI-Chatbots selbst zusammenstellen können. Der digitale Assistent ist im Preis inbegriffen und läuft vollständig auf Schweizer Servern. Doch das neue Angebot hat auch Nachteile, warnt ein Experte.

Darum gehts Sunrise führt ab 17. November ein neues KI-Handyabo ein

Die Tarife reichen von 14 bis 35 Franken

Es gibt keine Mindestlaufzeit und keine Aktivierungsgebühr

Bernadette Hogg Redaktorin Wirtschaft

Ein Handyabo, das sich im Gespräch mit einer künstlichen Intelligenz (KI) zusammenstellen lässt: Mit diesem Konzept will Sunrise den Schweizer Mobilfunkmarkt aufmischen. Am 17. November lanciert der Telekom-Riese unter der neuen Marke «five» ein entsprechendes Angebot, wie das Unternehmen am Montag mitteilt.

Statt aus vorgegebenen Tarifen zu wählen, können Kundinnen und Kunden ihr Abo im Dialog mit einem KI-Chatbot selbst zusammenstellen – in nur fünf Minuten, so das Werbeversprechen von Sunrise.

Auch nach Abschluss läuft praktisch alles über den digitalen Helfer: Das Abo wird ausschliesslich per App oder Whatsapp verwaltet. Mitarbeitende kommen erst dann zum Einsatz, wenn der Chatbot nicht mehr weiterhelfen kann. Der KI-Assistent soll aber noch mehr können: Er beantwortet auch allgemeine Alltagsfragen, die nichts mit Sunrise oder dem Handyabo zu tun haben.

Hinter dem neuen Sunrise-KI-Assistenten steckt das Schweizer Partnerunternehmen Phoeniqs, das einen Supercomputer in Basel betreibt. Laut Sunrise bleiben sämtliche Daten und Chatverläufe in der Schweiz. Sie werden weder ins Ausland übermittelt noch für das Training von KI-Modellen verwendet.

Das kostet das neue Angebot

Bei «five» sind Anrufe und SMS innerhalb der Schweiz grundsätzlich unlimitiert. Unterschiede gibt es beim Datenvolumen und beim Roaming: Für 5 GB Daten bezahlen Kunden 14 Franken pro Monat. Unbegrenztes Datenvolumen kostet 20 Franken. Wer zusätzlich Roaming in Europa, den USA und Kanada möchte, bezahlt 35 Franken monatlich.

Eine Aktivierungsgebühr oder Mindestvertragslaufzeit gibt es nicht. Personen unter 30 und über 65 Jahren erhalten zudem einen Rabatt von 2 Franken pro Monat.

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Auch beim Roaming verspricht Sunrise eine einfache Lösung. Wer im Ausland mobile Daten nutzt, soll nicht mehr selbst nach dem passenden Datenpaket suchen müssen. Stattdessen ermittelt das System automatisch das günstigste verfügbare Paket für das jeweilige Reiseland. Das funktioniert laut Sunrise in 226 Ländern. Eine separate Reise-eSIM soll damit überflüssig werden.

Das sind die Nachteile von «five»

Das neue Angebot hat auch ein paar Haken, weiss Oliver Zadori (43), Tarifexperte beim Vergleichsportal dschungelkompass.ch. Demnach funktioniert «five» ausschliesslich mit einer digitalen SIM-Karte (eSIM). Wer ein älteres Smartphone ohne eSIM-Unterstützung besitzt, kann das Angebot deshalb nicht nutzen. Zudem lassen sich weder im Ausland noch von der Schweiz ins Ausland SMS verschicken. Auch die Bezahlung ist nur digital möglich, etwa mit Twint oder Kreditkarte.

Wird das Handyabo mit «five» nun günstiger? Nicht unbedingt, erklärt Zadori. Reine Inland-Flatrates mit unlimitierten Anrufen und Daten gibt es laut dem Experten bei anderen Anbietern bereits ab etwa 10 Franken pro Monat. Auch beim Roaming können andere Angebote günstiger sein, insbesondere bei kurzen Auslandsaufenthalten. Wer sparen will, sollte deshalb weiterhin die Preise vergleichen.

KI als Verkaufsargument

Mit «five» setzt Sunrise in einem hart umkämpften Markt auf künstliche Intelligenz als zusätzliches Verkaufsargument. Während Konkurrentin Swisscom ihre Handyabos verteuert hat und für die Pro-Version ihres KI-Assistenten «myAI» monatlich 14.90 Franken zusätzlich verlangt, ist der KI-Assistent bei «five» bereits im Abopreis enthalten.

Ob das Konzept bei der Kundschaft ankommt, muss sich allerdings erst zeigen. Denn nicht alle dürften ihr Handyabo künftig lieber mit einem Chatbot zusammenstellen, statt es wie bisher auf einer Website oder im Laden abzuschliessen.