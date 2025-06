In einem neuen Schnäppchen-Bereich bietet Amazon besonders günstige Produkte an. Anfang Juni ist die Beta-Version von Amazon Haul in Deutschland gestartet. Mit der Expansion geht es schnell voran.

Eine Lieferung ist vorerst nur in Deutschland möglich, die Schweiz könnte bald folgen.

Milena Kälin Redaktorin Wirtschaft

Alle Produkte im Onlineshop kosten weniger als 20 Euro, die meisten gar weniger als 10. Damit ist aber weder der chinesische Onlineriese Temu noch Aliexpress gemeint – sondern Amazon.

Mit Amazon Haul lanciert der US-Riese einen neuen Bereich in seiner Shopping-App. Das Motto: Hauptsache billig! Das Angebot ist sehr breit und bietet – ähnlich wie bei Temu – Tausende Produkte im Bereiche Mode, Wohnen, Elektronik- und Haushaltswaren.

Aber damit nicht genug: Wer für 50 Euro bestellt, bekommt 5 Prozent Rabatt auf die komplette Bestellung. Bei einem Warenwert ab 75 Euro sind es dann bereits 10 Prozent. Alles für einen möglichst «guten Fang» (englisch: haul). Zusätzlich gibt es den Hinweis «krass günstig» auf besonders billige Produkte.

Neu in Deutschland

Seit dem 4. Juni gibt es Amazon Haul neu in Deutschland, jedoch erst als Beta-Version. Es können also bisher nur ausgewählte Kunden auf den neuen Bereich in der Shopping-App zugreifen. Und eine weitere Einschränkung: Eine Lieferung geht nur in Deutschland – nicht aber in der Schweiz. Die Pakete sollen jeweils innert zwei Wochen ankommen. Ab einer Bestellung von 25 Euro entfallen die Lieferkosten – darunter bezahlt man 3.50 Euro.

Ob und wann die Lieferung auf die Schweiz ausgeweitet wird, wollte der Onlineriese nicht verraten. «Wir werden auf Rückmeldungen unserer Kundschaft achten, wenn wir eine weitere Expansion in Betracht ziehen», teilt ein Sprecher auf Anfrage mit. Seine Schnäppchenseite lancierte Amazon im November 2024 zuerst in den USA. Diesen Mai folgte dann Grossbritannien. Mit der Expansion geht es also rasch voran.

Darum wächst Amazon in der Schweiz nicht mehr

Dass bei Amazon die Alarmglocken schellen, ist nicht neu. Schliesslich handelt es sich um den umsatzstärksten Onlineshop weltweit. Seit 2023 macht Temu dem US-Riesen jedoch zunehmend Konkurrenz. Weltweit liegt Amazon mit einem Jahresumsatz von 638 Milliarden Dollar trotzdem noch deutlich vor Temu mit einem geschätzten Umsatz von 70,8 Milliarden für 2024.

Nicht so aber in der Schweiz: Das Beratungsunternehmen Carpathia schätzt, dass Amazon in der Schweiz letztes Jahr nicht mehr weiter wachsen konnte. Im Vorjahr gingen die Berater von einem Umsatz von 952 Millionen Franken aus. Dagegen verdoppelte Temu seinen Umsatz für 2024 auf 700 Millionen Franken.

Damit Amazon hierzulande wieder wachsen kann, wird der Riese seinen Schnäppchenbereich Haul wohl früher oder später auch mit Lieferung in die Schweiz ermöglichen. Nur Zalando und Digitec Galaxus machen hierzulande mehr Umsatz als der US-Riese.