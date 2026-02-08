Der Schweizer Pharmariese Novartis wirbt erneut am Super Bowl: Mit dabei sind mehrere NFL-Legenden wie Rob Gronkowski und Greg Olsen.

Novartis ist auf den Geschmack gekommen: Der Schweizer Pharmariese hat in der Nacht auf Montag auf einer der grössten Sportbühnen der Welt einen Auftritt: Nach der Premiere im letzten Jahr wird der Konzern erneut in einem 60-sekündigen Werbespot am Super Bowl zu sehen sein. 127,7 Millionen Menschen schauten sich das Spektakel im letzten Jahr an.

Diese Werbereichweite hat sich Novartis einiges kosten lassen. Rund 15 Millionen US-Dollar soll ein Clip dieser Länge kosten. Dabei sind die Produktionskosten nicht eingerechnet. Und auch hier hat der Pharmariese allem Anschein nach geklotzt und nicht gekleckert.

Mehrere NFL-Legenden spielen mit

In der Werbung treten mehrere legendäre NFL-Tight-Ends auf. Darunter Greg Olsen (40), der tiefenentspannt Yoga-Übungen macht. Rob Gronkowski (36) streichelt im Stall Pferde, Delanie Walker (41) und Tony Gonzalez (49) liegen in der Hängematte, Colby Parkinson (27) treibt auf einer Luftmatratze im Pool. Und Ex-Coach Bruce Arians (73) erzählt, wie die Tight Ends dank der einfachen Vorsorgeuntersuchung für Prostatakrebs aus dem Haus Novartis nicht mehr so verkrampft sind.

Der Name des Spots: «Relax your Tight End». Tight Ends sind im American Football offensive Allrounder. Auf Deutsch könnte man den Begriff mit «enges Ende» übersetzen. Der beworbene Novartis-Test funktioniert mit einem simplen Bluttest und nicht mit einer rektalen Prostata-Untersuchung per Tasten.

Die letztjährige Super-Bowl-Premiere widmete Novartis Vorsorgeuntersuchungen für Brustkrebs bei Frauen. Die damaligen Haupt-Werbeträgerinnen: US-Komikerin Wanda Sykes (61), selber Brustkrebs-Überlebende, sowie US-Schauspielerin Hailee Steinfeld (29), die sich schon länger aktiv für das Thema Brustkrebs einsetzt.

Im diesjährigen Super Bowl stehen sich die New England Patriots und die Seattle Seahawks gegenüber.



