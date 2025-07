1/5 Mit einer Monatsmiete von 25'000 Franken war diese 4,5-Zimmer-Wohnung in Zug die teuerste Wohnung der Zentralschweiz. Foto: Screenshot

Darum gehts Luxuswohnung in Zug für 25'000 Franken bleibt Ladenhüter

Vermieter senken Preis um 7000 Franken auf 18'000 pro Monat

In Zürich wurde eine 7,5-Zimmer-Wohnung für 26'565 Franken vermietet Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Selbst in Zug, wo viele Reiche leben und der Markt für Luxuswohnungen ausgetrocknet ist, geht nicht mehr jede superteure Wohnung einfach so weg. Das zeigt das Beispiel der teuersten Wohnung der Zentralschweiz, über die das Onlineportal Zentralplus berichtet. Auf einer Fläche von 242 Quadratmetern hat sie vier Schlafzimmer und vier Bäder.

Das Apartment verfügt zudem über eine grosszügige Terrasse und einen Lift. Sie wurde 2023 letztmals renoviert. Kurz: Sie bietet alles, was das Millionärsherz begehrt. Und liegt erst noch am noblen Zugerberg, einer der besten Wohngegenden. Sogar die edlen Möbel kann man übernehmen.

Über Nacht 7000 Franken günstiger

Und doch: Das Luxusapartment ist ein Ladenhüter. Seit Monaten wird die Wohnung auf den verschiedensten Immobilienportalen inseriert – für 25'000 Franken im Monat! Und genau da liegt offenbar das Problem. Es findet sich auch in Zug, wo sich viele Expats mit gutem Verdienst die Türklinke in die Hand geben, niemand, der so viel für die Wohnung zahlen will.

Deshalb gehen die Vermieter nun runter mit dem Preis – und zwar zünftig! Das gute Stück wurde über Nacht 7000 Franken günstiger! Die Wohnung soll «nur» noch 18'000 Franken kosten. Der mit der Vermietung betraute Makler lobt das Angebot als «an dieser Lage äusserst selten» und den Preis als marktgerecht. Er räumt gegenüber Zentralplus aber ein, dass das wirtschaftliche Umfeld und globale Spannungen einen «schwierigen Nährboden» für Luxusimmobilien bilden.

26'565 Franken in Zürich

Das bestätigt auch ein Blick nach Basel, wo eine Maisonette-Wohnung der Extraklasse für Aufsehen sorgt: 5,5 Zimmer, 180 Quadratmeter Wohnfläche, mit einem Balkon und einer 62 Quadratmeter grossen Dachterrasse mit bestem Blick auf den Rhein. Der Mietzins? Für Basler Verhältnisse rekordhohe 10'450 Franken im Monat.

Noch teurer gehts in Zürich. Eine luxuriöse 7,5-Zimmer-Wohnung in der Enge war monatelang für 26’565 Franken zu haben. Das 500 Quadratmeter grosse Penthouse bietet einen Indoor-Pool, vier Schlafzimmer und eine riesige Dachterrasse. Nun hat die Luxusbleibe neue Mieter gefunden. Ob die Vermieter auch einen Rabatt gewähren mussten wie in Zug, ist nicht überliefert.