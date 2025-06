Mega-Miete in Luzern Katholiken-Genossenschaft will 4780 Franken für 4,5-Zimmer-Wohnung

In Luzern bietet eine katholische Genossenschaft Wohnungen zu stolzen Preisen an. Edler Neubau und schöne Aussicht in Ehren: Dürfen Genossenschaftswohnungen fast 5000 Franken kosten? Das steckt hinter den Luzerner Mega-Mieten.

Publiziert: 15:57 Uhr | Aktualisiert: 16:21 Uhr