Im Dezember nahm der Ferienflieger Edelweiss die Flugverbindung nach Gizeh in sein Programm auf. Jetzt ist bereits wieder Schluss. Die Swiss-Schwester annulliert wegen tiefer Buchungslage alle Flüge. In der Reisebranche sorgt das für Stirnrunzeln.

1/6 Ab Dezember flog die Edelweiss den Flughafen in Gizeh an – in unmittelbarer Nähe der Pyramiden und der Sphinx. Foto: Shutterstock

Auf einen Blick Edelweiss streicht Flüge zum Sphinx Airport in Gizeh nach kurzer Zeit

Unattraktive Flugzeiten und geringe Nachfrage führten zur Einstellung der Verbindung

Nach nur acht Flügen wird die Strecke bis Dezember 2025 ausgesetzt

Michael Hotz Redaktor Wirtschaft

Der Sphinx International Airport ist ein guter Ausgangspunkt für Ägypten-Reisende. Denn wie der Name des Flughafens vermuten lässt, liegt er in unmittelbarer Nähe zur Sphinx und den Pyramiden in Gizeh, westlich der Hauptstadt Kairo. Und nicht nur das: Der Sphinx Airport ist auch ein guter Ausgangspunkt für Nilkreuzfahrten. Diese lassen sich ideal mit der zweiten Tourismus-Destination Luxor verbinden.

Diese Punkte werden Edelweiss dazu bewogen haben, den Flughafen in Gizeh in den aktuellen Winter-Flugplan aufzunehmen. Nur: Die Verbindung floppt – und zwar dermassen, dass die Swiss-Schwester die Strecke bereits wieder aus dem Programm nimmt, wie zuerst das Branchenportal «Aerotelegraph» berichtet hat. «Die Buchungslage für die kommenden Monate ist sehr tief, deshalb wurden die Flüge annulliert», so ein Edelweiss-Sprecher. Nach bloss acht Flügen ist also Schluss – zumindest vorübergehend. Ab dem 17. Dezember 2025 gibt es erneut buchbare Edelweiss-Flüge an den Sphinx Airport. Der Ferienflieger bedient die Strecke dann zweimal wöchentlich, so wie es auch für diesen Winter eigentlich geplant war.

«So ein Produkt verkaufst du nicht»

Laut Edelweiss hatten die Flüge zwischen Weihnachten und Neujahr eine «akzeptable Auslastung». Anschliessend muss dann die Nachfrage stark eingebrochen sein. Dies könnte damit zu tun haben, dass der deutlich grösste Flughafen in Kairo bloss 50 Kilometer Luftlinie von jenem in Gizeh entfernt ist. In der Schweizer Reisebranche glaubt man trotzdem an Gizeh als aufstrebende Destination. «Ich bin überzeugt, dass diese Verbindung viel Potenzial hat, insbesondere auch für Golferinnen und Golfer», sagte Georges Müller, CEO der Sphinx Travel GmbH, gegenüber «Travelnews». Deshalb habe die Argumentation von Edelweiss für Stirnrunzeln gesorgt.

Als Schwachpunkt der Edelweiss-Verbindung an den Sphinx Airport macht Müller die teilweise unattraktiven Flugzeiten aus. «Viele Flüge fanden mitten in der Nacht statt – ein Unding bei einem Vier-Stunden-Flug. So ein Produkt verkaufst du als Reisebüro nicht.» Die Swiss und Egyptair fliegen täglich nach Kairo. Und das zu attraktiven Tageszeiten. Ein Hoffnungsschimmer für Edelweiss bei der Wiederaufnahme der Strecke im Dezember dürfte sein, dass im Sommer nach jahrelanger Verzögerung endlich das Ägyptische Museum in Gizeh öffnen soll. Dieses beherbergt eine der weltweit grössten Sammlungen archäologischer Funde. Und dürfte damit ein grosser Touristenmagnet sein.