Die Schweizer Ferienfluggesellschaft Edelweiss fliegt im kommenden Winter neu den Sphinx International Airport in Ägypten an. Wie der Name vermuten lässt, liegt dieser Flughafen in unmittelbarer Nähe zur Sphinx und den Pyramiden. Also in Gizeh, westlich der Hauptstadt Kairo. Der Hauptflughafen Kairo, den Swiss anfliegt, liegt östlich der Stadt.

So kommen Ägypten-Reisende schneller zu den wichtigen Sehenswürdigkeiten. Dazu gehört auch das neue «Grand Egyptian» Museum, welches noch in diesem Jahr eröffnen soll.

Nicht nur das: Der Sphinx Airport ist auch ein guter Ausgangspunkt für Nilkreuzfahrten. Welche sich ideal mit der bisherigen Edelweiss-Destination Luxor kombinieren lassen.

Viele Kombinationsmöglichkeiten

Diese Kombinationen sind beim Ausbau der Edelweiss-Ziele wesentlich. Neu geht es im kommenden Winter auch nach Salalah im Süden des Oman. Dieses Ziel wird auf dem Hin- und Rückweg via die omanische Hauptstadt Muskat, die bereits im Edelweiss-Flugplan figuriert, angeflogen.

Neu ist auch Tunis im Flugplan. Die tunesische Hauptstadt ist ein kulturell interessanter Ort – und im Prinzip mit dem Edelweiss-Sommerferienziel Djerba kombinierbar, das neu auch im Winter angeflogen wird.

Grosser Ausbau auch im Norden

Edelweiss baut auch im hohen Norden aus – wohin früher im Winter kaum jemand flog. Jetzt boomen die schneesicheren Ziele, weshalb Edelweiss die Flugfrequenzen massiv erhöht. Tromsø, das Tor zur Arktis, wird im Winter bis zu fünfmal pro Woche angeflogen.

Die norwegische Inselgruppe der Lofoten lässt sich ihrerseits einmal wöchentlich direkt mit Flügen nach Evenes erreichen.

In Finnland schliesslich werden die Wintersportziele in Lappland – Ivalo und Kittilä – sowie die Weihnachtsmann-Hauptstadt Rovaniemi alle neu zweimal pro Woche angeflogen. Dazu gibt es weiterhin eine Verbindung nach Kuusamo. Im Winter nicht mehr angeflogen wird dagegen Bergen (Norwegen).

Leichter Ausbau auf Mittel- und Langstrecken

Die bestehenden Winterflüge nach Tampa (USA), Costa Rica und in die Karibik behält Edelweiss bei, Las Vegas (USA) wurde gestrichen. Die Flüge nach Bogotá und Cartagena in Kolumbien starten neu bereits am 3. November. Unverändert ist das Angebot in den Indischen Ozean, nach Thailand und nach Südafrika.

Deutlich erhöht wird dagegen die Anzahl Flüge auf die Kapverden sowie nach Marokko. Einen Ausbau gibt es weiter bei klassischen Sommer-Destinationen, deren Saison bis in den Winter verlängert wird, früher beginnt oder erstmals auch im Winter bedient werden. Das gilt unter anderem für Bilbao (Spanien), Ibiza (Spanien), Antalya (Türkei), Cagliari (Italien), Faro (Portugal) und Split (Kroatien).