1/5 Sommerflugplan 2025: Die Edelweiss hat neue Ziele im Visier. Foto: Sven Thomann

Auf einen Blick Edelweiss erweitert Flugangebot für Sommer 2025 mit neuen Zielen

Neue Destinationen in Europa, Nordamerika und auf den Azoren

Neue Destinationen in Europa, Nordamerika und auf den Azoren

93 Ferienziele in 37 Ländern, Pristina mit 14 Flügen pro Woche

Robin Wegmüller Redaktor Wirtschaft

Die Swiss-Schwester Edelweiss erhöht die Anzahl Flüge in ihrem Streckennetz für den kommenden Sommer – vor allem nach Südeuropa. Hinzu kommen auch sieben neue Destinationen, quer über den Globus verteilt. Bereits für den diesjährigen Sommer baute Edelweiss das Angebot kräftig aus.

Tiflis, die Hauptstadt Georgiens, wird bereits ab dem 12. April zweimal wöchentlich bedient. Daneben ist auch Bristol (GB) neu im Sommerflugplan. Im Süden heissen die neuen Ziele Terceira auf den Azoren (Portugal), Zadar in Kroatien und Calvi auf Korsika. Ab Anfang Juni kommen auch neue Destinationen in Nordamerika dazu. Edelweiss fliegt neu Seattle in den USA und Halifax in Kanada zweimal wöchentlich an.

Die Swiss-Tochter kommunizierte die Ziele bereits vereinzelt und hat den Sommerflugplan 2025 jetzt finalisiert. Ab Mai fliegt die Edelweiss neu auch mit einem der neuen A350.

Erhöhte Anzahl Flüge

Zusätzlich zu den oben erwähnten Destinationen wird das Flugangebot vor allem in die wärmeren, europäischen Orte ausgebaut. Nach Sardinien hebt neu täglich ein Flieger nach Olbia und Cagliari ab. Ebenso wird die Frequenz nach Portugal erhöht. Die Ziele Faro und Madeira werden sechs beziehungsweise acht Mal wöchentlich angeflogen. Zusätzlich startet Edelweiss vermehrt nach Ponta Delgada auf den Azoren.

Auch Südosteuropafans kommen im neuen Flugplan auf ihre Kosten. Die Flüge nach Split und Pula in Kroatien nehmen zu, genauso wie Tivat (Montenegro) und Warna (Bulgarien). Nach Pristina in Kosovo fliegt Edelweiss neu 14 Mal pro Woche – die höchste Zunahme in diesem Sommer.

Die Langstrecken-Flüge

Im Sommer 2025 wird das Angebot auch auf der Langstrecke mit zusätzlichen Frequenzen ausgebaut. Tampa Bay (Florida, USA) wird neu bis zu fünfmal wöchentlich angeflogen. Daneben profitiert auch Tansania mit je einem Flug mehr pro Woche nach Kilimandscharo und Sansibar.

Zu einem Abbau kommt es im Vergleich zum Vorjahr in Spanien: Nach Santiago de Compostela startet Edelweiss nur noch zwei- und nicht dreimal wöchentlich. Somit hat die Swiss-Tochter neu total 93 Ferienziele in 37 Ländern an.