Der ägyptische Reise-Konzern Travco will ins Airline-Business einsteigen. Bereits ab Herbst soll eine neue Fluggesellschaft europäische Touristen ins Reiseland bringen. Und könnte damit der Swiss, Edelweiss und Chair Passagiere streitig machen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Travco plant Charter-Airline mit Start im Herbst 2026 für Europa

Ägyptens Tourismus boomt dank Iran-Krieg und verzeichnet Rekordzahlen

150 Millionen Dollar Investition, 5,6 Millionen Gäste im ersten Quartal

Michael Hotz Teamlead Wirtschafts-Desk

Neue Konkurrenz für die Schweizer Airlines? Der ägyptische Touristikkonzern Travco will eine eigene Fluggesellschaft lancieren, wie Gründer und CEO Hamed El Chiaty (74) gegenüber lokalen Medien angekündigt hat. Bereits in diesem Herbst soll die Charter-Airline den Betrieb aufnehmen. Und dann von beliebten Tourismusdestinationen wie Scharm El-Scheich und Marsa Alam Europas Flughäfen anfliegen.

Gut möglich also, dass sich die hiesigen Fluggesellschaften bald mit einem neuen Player um Ägypten-Touristen herumschlagen müssen. Die Swiss, Edelweiss und Chair haben die wichtigen Destinationen des beliebten Reiselands in ihren Flugplänen. Noch ist aber offen, ob die Travco-Airline in die Schweiz fliegt. Auch ist nicht bekannt, in welchem Preissegment sich die Fluggesellschaft bewegen wird.

Travco investiert 150 Millionen Dollar

Loslegen will die noch namenlose Fluggesellschaft zu Beginn mit drei Airbus-Maschinen. Die Flieger bieten 180 bis 220 Sitzplätze. Langfristig soll die Flotte auf 20 Jets anwachsen. Zum Vergleich: Die Swiss hat aktuell 92 Flugzeuge, Edelweiss 22 Ferienflieger. 150 Millionen Dollar investiert der ägyptische Reisekonzern für seine Pläne.

Es ist nicht der erste Ausflug von Travco ins Airline-Business. 2009 gründete der Konzern zusammen mit Air Arabia einen ägyptischen Ableger der Billigfluggesellschaft aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. 2016 verkaufte Travco aber die Anteile von 50 Prozent an Air Arabia Egypt.

Ägyptens Tourismus profitiert vom Iran-Krieg

Nun wagt Hamed El Chiaty mit seinem Unternehmen einen neuen Anlauf im Aviatik-Geschäft. Und das zu einer Zeit, in der Ägypten einen Tourismusboom erlebt. Das nordafrikanische Land profitiert davon, dass der Tourismus in den Golfstaaten wegen des Iran-Kriegs stark leidet. Statt in Dubai entspannen die Europäer nun in Hurghada am Roten Meer.

Im ersten Quartal dieses Jahres zählte Ägypten laut Angaben des Tourismusministeriums 5,6 Millionen Gäste – 43 Prozent mehr als in der gleichen Periode 2025. Und bereits im letzten Jahr verzeichnete das Land mit mehr als 19 Millionen Touristen einen so hohen Wert wie seit Corona nicht mehr.