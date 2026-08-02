Billige Sonnencremes von Temu, Shein und Aliexpress fallen im Test durch: Sie wirken kaum oder enthalten gar verbotene Stoffe. Europäische Konsumentenschützer warnen vor gefährlichen Produkten – doch sie bleiben online verfügbar.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Europäische Tests entlarven Billig-Sonnencremes aus China als gefährlich und unwirksam

Drei Aliexpress-Produkte enthalten verbotenen UV-Filter mit hormonellen Risiken

Sechs von zehn getesteten Produkten erreichen Lichtschutzfaktor von nur 2,1

Martin Schmidt Redaktor Wirtschaft

Guter Sonnenschutz muss nicht teurer sein: In einem Test der Stiftung Warentest haben die günstigsten Marken die teuren geschlagen. Der «Beobachter» hat die Testergebnisse auf im Schweizer Handel erhältliche Produkte umgemünzt. Sparen kann beim Sonnenschutz aber auch gefährlich sein, zeigt ein aktueller Test europäischer Konsumentenschützer.

Die französische Konsumentenschutzorganisation Que Choisir Ensemble hat gemeinsam mit europäischen Testinstitutionen die Sonnencremes von chinesischen Online-Anbietern wie Temu, Shein und Aliexpress unter die Lupe genommen, wie 20 Minuten berichtet.

Verbotene Wirkstoffe

Die zehn getesteten Produkte verfügen über einen Lichtschutzfaktor von 50 und mehr und kosten zwischen 1.55 und 6.65 Euro – also zwischen 1.44 Franken und 6.19 Franken. Das Ergebnis: In drei Sonnencremes von Aliexpress ist der UV-Filter 4-MBC enthalten. Die Produkte wurden im April bestellt. Seit Mai 2026 gilt für Produkte mit diesem Wirkstoff jedoch ein Verkaufsverbot, weshalb sie nachträglich aus dem Test ausgeschlossen wurden. Hintergrund sind gesundheitliche Bedenken, insbesondere mögliche Wirkungen des Filters auf das Schilddrüsen- und Östrogensystem.

Das Verkaufsverbot bedeutet, dass ab diesem Zeitpunkt keine Produkte mehr auf dem europäischen Markt erhältlich sein dürfen, die den Stoff enthalten – auch Restbestände müssen bis dahin aus den Regalen verschwinden. Eine kurze Überprüfung zeigt aber: Bei Aliexpress sind die drei Produkte nach wie vor erhältlich – im Sommerschlussverkauf mit Rabatt. Das Produkt Sadoer Protection Isolation Sunscreen 50+ gibts für 3.08 Franken, Laikou UV Defense Daily Sunscreen 50+ für 2.92 Franken und Bioaqua Rice Raw Pulp Sunscreen 50+ für 2.54 Franken.

Fehlender Schutzfaktor

Im Test schneiden aber auch sechs der übrigen sieben Produkte «ungenügend» ab. Produkte von LBBLS, Disaar, Ruoall und Melao erreichen beim Lichtschutzfaktor Werte von 2,1 und weniger. Gemäss Herstellerangaben soll der Lichtschutzfaktor aber 50 betragen. Die Produkte vermitteln ein falsches Gefühl der Sicherheit, Anwender könnten genauso gut eine normale Gesichtscreme ohne Lichtschutzfaktor auftragen.

Die gefährlichen Ergebnisse erstaunen nicht: Die Konsumentensendung «Kassensturz» hatte vor einem Jahr sieben Produkte von Temu mit einem angegebenen Sonnenschutzfaktor von 50 bis 100 getestet. Das Ergebnis war auch dort mit Werten von 1,4 bis 7,5 vernichtend.

Ganz anders sieht das Ergebnis bei Stiftung Warentest aus: Der Schutzfaktor der meisten Produkte im Schweizer Handel ist verlässlich und gut.