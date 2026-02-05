Sie wollte sich als Personal Trainerin selbständig machen. Doch das Verfahren dauerte, die Rechnungen stapelten sich. Mittlerweile hat Jennifer Melchert ihr Ziel erreicht und kämpft mit weiteren Hürden – wie der Wohnungssuche.

Darum gehts Jennifer Melchert kämpfte seit 2025 um ihre Selbständigkeit als Personal Trainerin

Trotz Investition eines fünfstelligen Betrags wurde ihr Antrag zuerst abgelehnt

Heute ist sie zu 60 Prozent selbständig und berichtet über Hürden Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Grosse Hanteln, schwere Medizinbälle, Rudergeräte, schwarze Wände und ein riesiger Spiegel: Das ist das Reich der Personal Trainerin Jennifer Melchert (44). Doch mehrere Hürden erschwerten ihr den Weg, ihre eigene Chefin zu sein. «Ich habe mir die Selbständigkeit einfacher vorgestellt», so Melchert beim Treffen mit Blick.

Anfang 2025 ergab sich für die ausgebildete Trainerin die Möglichkeit, einen Fitnessraum in Kemptthal ZH zu übernehmen: «Das ist meine Chance, habe ich gedacht.» Darauf kündigte Melchert ihren gut bezahlten Job als Assistenz in einem Schweizer Industrieunternehmen. Der Plan: Raus aus dem langweiligen Bürojob und rein in die Abwechslung als Personal Trainerin. Nebenberuflich ist sie bereits seit über zehn Jahren im Fitnessbereich tätig.

Im April 2025 reicht sie ihren Antrag zur Selbständigkeit bei der SVA Schaffhausen ein, ihrem Wohnkanton. Wenige Monate später folgte der Schock. «Mein Antrag wurde abgelehnt. Unter anderem waren meine Investitionen nicht erheblich genug», so Melchert. Dabei hat sie einen fünfstelligen Betrag in die Renovation ihres Fitnessraums sowie in das teure Equipment gesteckt. Doch der Entscheid lässt sich auch mit Einsprache und Anwältin nicht rückgängig machen.

Der zweite Anlauf

Melchert lässt sich nicht unterkriegen und startet im Kanton Zürich einen zweiten Versuch. Sie vereinfacht ihr Geschäftskonzept: Statt auch Beratung für andere Fitnesscenter anzubieten, will sie jetzt als Personal Trainerin durchstarten.

Doch die SVA Zürich lässt sich Zeit – und das Geld wird langsam knapp. «Im Herbst hatte ich zunehmend Schwierigkeiten, meine finanziellen Verpflichtungen zu stemmen», so Melchert. Von den Behörden fühlt sie sich im Stich gelassen. Immerhin: Krankenkasse, Steueramt und auch der Vermieter zeigen sich kulant, als sie die Situation erklärt. «Was mich besonders belastet hat, war die Unsicherheit und das Gefühl, in dieser Phase keine Unterstützung zu erhalten», so die Trainerin.

Psychisch schlägt ihr die Situation stark aufs Gemüt. Melchert isoliert sich zunehmend: «Wenn finanzielle Sorgen und Existenzdruck zusammenkommen, fehlt oft die Energie für soziale Kontakte.» In ihrer dunkelsten Zeit wendet sie sich deshalb ans Kriseninterventionszentrum Winterthur ZH – eine Anlaufstelle für Menschen in Not.

Nach knapp einem Jahr dann die Erlösung: Die SVA Zürich anerkennt im Dezember 2025 ihre Selbständigkeit – allerdings nur zum Teil. Aus Verzweiflung und auch auf Empfehlung hat sich Melchert 40 Prozent arbeitslos gemeldet. Zudem hat sie zwei kleine Nebenjobs in Fitnesscentern angenommen. «Rückblickend war es strategisch problematisch, da es meine Selbständigkeit in der Beurteilung geschwächt hat», so die Trainerin.

So viele Erwerbstätige sind selbständig 2024 zählten 14,1 Prozent der Erwerbspersonen in der Bevölkerung ab 15 Jahren als selbständig. In den letzten 20 Jahren ist der Anteil der Selbständigerwerbenden damit leicht gesunken, wie Zahlen des Bundesamts für Statistik zeigen. Dafür wurden noch nie so viele Unternehmen gegründet wie im Jahr 2025: Insgesamt waren es 55'654 Firmen, die neu im Handelsregister eingetragen wurden. Das sind 5,1 Prozent mehr als im Vorjahr. In den Branchen Handwerk, Beratung sowie im Immobilienbereich gab es die meisten Neugründungen. Im Kanton Zürich, wo auch die Einzelfirma von Jennifer Melchert eingetragen ist, kommt es zum Rekordwert: Zum ersten Mal wurden letztes Jahr über 10'000 neue Firmen im Handelsregister eingetragen. Dabei ist ein Eintrag für Einzelfirmen mit einem Umsatz von weniger als 100'000 Franken freiwillig. In 20 Kantonen nahmen die Gründungen im Vergleich zu 2024 zu, am meisten im Kanton Zug. 2024 zählten 14,1 Prozent der Erwerbspersonen in der Bevölkerung ab 15 Jahren als selbständig. In den letzten 20 Jahren ist der Anteil der Selbständigerwerbenden damit leicht gesunken, wie Zahlen des Bundesamts für Statistik zeigen. Dafür wurden noch nie so viele Unternehmen gegründet wie im Jahr 2025: Insgesamt waren es 55'654 Firmen, die neu im Handelsregister eingetragen wurden. Das sind 5,1 Prozent mehr als im Vorjahr. In den Branchen Handwerk, Beratung sowie im Immobilienbereich gab es die meisten Neugründungen. Im Kanton Zürich, wo auch die Einzelfirma von Jennifer Melchert eingetragen ist, kommt es zum Rekordwert: Zum ersten Mal wurden letztes Jahr über 10'000 neue Firmen im Handelsregister eingetragen. Dabei ist ein Eintrag für Einzelfirmen mit einem Umsatz von weniger als 100'000 Franken freiwillig. In 20 Kantonen nahmen die Gründungen im Vergleich zu 2024 zu, am meisten im Kanton Zug. Mehr

Endlich selbständig

Jetzt ist Melchert zu 60 Prozent selbständig. Sie konnte sich deshalb ihre Pensionskasse auszahlen lassen: Einen grossen Teil der Altersvorsorge will sie nun für Rücklagen und den Aufbau ihres Unternehmens brauchen. «Das schafft Luft und Stabilität, ist aber keine langfristige Lösung», so Melchert. Einen Teil des Geldes hat sie bereits wieder fürs Alter zur Seite gelegt.

Nun will sie ihren Kundenstamm weiter ausbauen. Mittlerweile kommt auch etwas Geld rein: «Es reicht gerade so.» Nebenbei arbeitet Melchert wieder als Assistentin in einem 40-Prozent-Pensum.

Doch nun steht sie vor einer neuen Hürde. Sie braucht dringend eine neue Wohnung im Raum Kemptthal oder Winterthur: «Leider ist es als Selbständige fast unmöglich, eine Wohnung zu finden.» Die nächsten zwei Monate muss sie deshalb in einem möblierten Business-Apartment übernachten. «Ich hoffe sehr, dass ich bis April etwas Neues finde.»

Mit ihrer Geschichte will die selbständige Trainerin andere Gründer vor einem Schnellschuss warnen: «Es wäre einfacher gewesen, hätte ich alles an den Nagel gehängt und mich 100 Prozent arbeitslos gemeldet.» Doch aufgeben war für sie keine Option. Als Personal Trainerin will sie anderen helfen, ihr Leben positiv zu verändern. «Ich weiss aus eigener Erfahrung, wie lebensverändernd es ist, wenn man sich wohler in seinem Körper fühlt. Mental wie physisch.»