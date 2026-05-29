UBS streicht Hunderte Jobs

Darum gehts
KI-generiert, redaktionell geprüft
- UBS streicht Hunderte Stellen in Europa, Afrika und Nahost
- Auch Angestellte mit Kundenkontakt sind von Entlassungen betroffen
- Bloomberg: Mehrere Hundert Stellen in Supportfunktionen betroffen
Sven SchumannRedaktor Wirtschaft
Die UBS setzt ihren Stellenabbau fort: Die Schweizer Grossbank hat mehrere Hundert Jobs gestrichen, wie «Bloomberg» berichtet. Demnach verlieren vor allem Mitarbeiter in nachgelagerten Supportfunktionen ihre Stelle. Aber auch Banker mit direktem Kundenkontakt sind betroffen. Die Streichungen betreffen die Standorte in Europa, Afrika und dem Nahen Osten.
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