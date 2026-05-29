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Kahlschlag geht weiter
UBS streicht Hunderte Jobs

Im Rahmen der Credit Suisse-Integration streicht die UBS im grossen Stil Stellen. Nun ist ein neuer Jobabbau bekannt. Hunderte Stellen sind betroffen.
Publiziert: vor 8 Minuten
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Aktualisiert: vor 3 Minuten
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UBS-Chef Sergio Ermotti mit der nächsten Entlassungswelle.
Foto: KEYSTONE

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • UBS streicht Hunderte Stellen in Europa, Afrika und Nahost
  • Auch Angestellte mit Kundenkontakt sind von Entlassungen betroffen
  • Bloomberg: Mehrere Hundert Stellen in Supportfunktionen betroffen
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Sven SchumannRedaktor Wirtschaft

Die UBS setzt ihren Stellenabbau fort: Die Schweizer Grossbank hat mehrere Hundert Jobs gestrichen, wie «Bloomberg» berichtet. Demnach verlieren vor allem Mitarbeiter in nachgelagerten Supportfunktionen ihre Stelle. Aber auch Banker mit direktem Kundenkontakt sind betroffen. Die Streichungen betreffen die Standorte in Europa, Afrika und dem Nahen Osten.

+++ Update folgt +++

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