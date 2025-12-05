DE
Jetzt ist der Preis bekannt
Tesla bringt Billig-Variante von E-Limousine in die Schweiz

Tesla lanciert das günstigere Model 3 in der Schweiz. Ab Februar soll die Variante hierzulande erhältlich sein – zu einem deutlich tieferen Preis als die bisherigen Versionen. Dafür gibt es Abstriche bei Ladegeschwindigkeit und Reichweite.
Publiziert: vor 14 Minuten
Elon Musk hat Anfang Oktober billigere Varianten für die zwei beliebtesten Tesla-Modelle angekündigt.
Darum gehts

  • Tesla lanciert günstigere Version des Model 3 in der Schweiz
  • Basis-Variante hat kleineren Akku und geringere Reichweite als Premium-Versionen
  • Preis für Standard-Model 3 beträgt 36'990 Franken, verfügbar ab Februar 2026
Keystone-SDA und Michael Hotz

Tesla macht auf günstig: Anfang Oktober stellte Firmenchef Elon Musk (54) in den USA abgespeckte und deshalb preiswertere Versionen seiner beiden wichtigsten Modelle 3 und Y vor. Die neue Standard-Version des SUV Model Y ist bereits seit Mitte Oktober in der Schweiz erhältlich. Nun lanciert der amerikanische E-Autobauer hierzulande auch die billigere Alternative seiner Elektrolimousine Model 3, wie Tesla am Freitag mitteilt.

Die Basis-Variante des Model 3 soll laut Tesla 36'990 Franken kosten. Zum Vergleich: Der Preis der Premium-Version des Model 3 liegt bei 44'990 Franken. Jener für die Performance-Variante bei 48'990 Franken. Das billigere Model 3 ist voraussichtlich ab Februar 2026 erhältlich.

Kleineren Akku und geringere Reichweite

Im Vergleich zu den teureren Versionen ist die neue Standard-Alternative um gewisse Funktionen abgespeckt. So verfügt die Billig-Version etwa über einen kleineren Akku und damit eine geringere Reichweite. Laut Herstellerangaben beträgt die Reichweite nach WLTP-Standard 534 Kilometer, im Vergleich zu 660 bzw. 750 Kilometern bei den «Premium»-Versionen.

Auch bei der Ladegeschwindigkeit, der Beschleunigung, der Innenausstattung und der Federung müssen Käufer Abstriche hinnehmen. Das Model 3 Standard benötigt für die Beschleunigung von 0 auf 100 km/h 6,2 Sekunden – schneller als viele andere sportliche Kompaktwagen. Zudem sehen die Standard-Wagen äusserlich ähnlich aus wie die teureren Versionen.

