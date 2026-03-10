Der finnische Tech-Konzern Nokia plant, weltweit Stellen abzubauen, um Kosten zu sparen – dabei sollen auch Mitarbeiter in der Schweiz ihren Job verlieren. Die Gewerkschaft Angestellte Schweiz kritisiert dies scharf und fordert sozialverträgliche Lösungen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Nokia streicht weltweit Stellen, in der Schweiz sind 10 Prozent der Belegschaft betroffen

Gewerkschaft kritisiert Fokus auf Zahlen statt Menschen

Nokia beschäftigt 140 Angestellte in der Schweiz War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Nathalie Benn Redaktorin Wirtschaft

Der finnische Netzwerkausrüster Nokia muss sparen. Und entlässt darum weltweit Angestellte – auch in der Schweiz. Das Ganze läuft unter dem Namen «Right Sizing Plan». Die Massnahmen: Investitionen optimieren, Betriebsmodelle anpassen, Personal abbauen. Gemäss der Gewerkschaft Angestellte Schweiz sind hierzulande 10 Prozent der Belegschaft betroffen.

Laut einer Rechtsanwältin der Gewerkschaft wurde der geplante Stellenabbau am heutigen Dienstag im Rahmen einer Sozialpartnerinformation bekannt gegeben. Eine solche Information sei rechtlich nötig, wenn die geplanten Entlassungen einen gewissen Schwellenwert überschreiten, so die Anwältin gegenüber der Nachrichtenagentur AWP. In diesem Fall seien das rund 10 Prozent der Mitarbeitenden.

Nokia beschäftigt hierzulande 140 Angestellte. Diese seien am Dienstagnachmittag über den Stellenabbau informiert worden, führt die Rechtsanwältin weiter aus. In einer Mitteilung kritisiert die Gewerkschaft «den einseitigen Fokus auf Kennzahlen statt auf Menschen» scharf. «Wer wirklich ‹optimal› investieren will, stärkt Kompetenzen, Weiterbildung und gute Arbeit, statt erfahrene Mitarbeitende abzubauen», heisst es.

Die Gewerkschaft fordert deshalb sozialverträgliche Lösungen, um die Folgen der Entlassungen abzufedern. Dazu gehören etwa attraktive Regelungen für die Frühpensionierung. Ausserdem sollen Alternativen zu Entlassungen geprüft werden.