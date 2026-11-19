Die neue James-Studie von Swisscom und ZHAW warnt vor mangelnder Chancengleichheit im Umgang mit KI und den Gefahren von Cybermobbing. Sie hält aber auch eine erfreuliche Entwicklung fest.

Darum gehts 66 Prozent der Jugendlichen nutzen KI regelmässig zur Information, 2024 waren es erst 22 Prozent

99 Prozent besitzen ein Smartphone, sie nutzen es täglich 3 Stunden, am Wochenende 4 Stunden

59 Prozent haben bereits Cybermobbing erlebt

KI-Bots wie ChatGPT sind für viele Jugendliche in der Schweiz längst eine tägliche Allzweckwaffe: 66 Prozent der jungen Menschen nutzen Anwendungen von künstlicher Intelligenz regelmässig, um sich zu informieren. Das geht aus der neuen, alle zwei Jahre erscheinenden James-Studie der ZHAW und der Swisscom hervor. Zum Vergleich: 2024 waren es noch 22 Prozent der 12- bis 19-Jährigen in unserem Land.

Mittlerweile ist künstliche Intelligenz bei den Jungen bereits die drittbeliebteste Informationsquelle – hinter Suchmaschinen und Messengern. «Viele Jugendliche haben KI innert kurzer Zeit selbstverständlich in ihren Alltag eingebaut», so Gregor Waller, ZHAW-Medienpsychologe und Erstautor der Studie. Gleichzeitig warnt er: «Sie sollten deshalb auch lernen, wie solche Antworten entstehen und weshalb es sich lohnt, sie mit unabhängigen Quellen zu überprüfen.»

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Die Studie zeigt ein Problem bei der KI-Medienkompetenz auf: Haushalte mit tiefem Einkommen können sich nicht nur seltener Abos für Streamingdienste wie Spotify oder Netflix leisten, sondern auch seltener kostenpflichtige KI-Abos. Es besteht die Gefahr, dass sich eine Kluft zwischen vermögenden und ärmeren Familien auftut, wenn es um die KI-Fitness geht. «Hier sollte die Politik aufmerksam hinschauen, dass die Chancengleichheit erhalten bleibt», findet Michael In Albon, Jugendmedienschutz-Beauftragter bei Swisscom.

Freizeit mit Familie wird wichtiger

Das Smartphone hat sich vollkommen im Alltag der hiesigen Jugendlichen etabliert, 99 Prozent von ihnen besitzen laut der Studie ein Gerät. Pro Tag nutzen sie ihr Handy im Schnitt drei Stunden, am Wochenende sind es vier Stunden.

Gleichzeitig gibt es einen Gegentrend weg vom Digitalen: 38 Prozent der Jungen verbringen ihre Freizeit regelmässig mit der Familie – 2010 waren es nur 16 Prozent, 2024 dann 29 Prozent. Und: Sieben von zehn Jugendlichen treiben regelmässig Sport, fast gleich viele treffen sich mit ihren Freundinnen und Freunden. «Digitale Mediennutzung kommt in der Freizeit dazu, sie verdrängt aber bei den meisten Jugendlichen weder den Sport noch die Freundschaften oder die Familie», sagt Jael Bernath, Mitautorin der Studie.

Gefahren im Internet

Die weite Verbreitung von Smartphone und Social Media hat auch ihre Schattenseiten: 59 Prozent der Jugendlichen berichteten, dass sie in den letzten zwei Jahren mindestens einmal in privaten Nachrichten beschimpft oder beleidigt wurden. Ein grosses Thema sind sexuelle Übergriffe im Netz: 28 Prozent der Mädchen und elf Prozent der Jungen wurden laut der Studie schon online von Fremden aufgefordert, erotische Fotos von sich zu verschicken.

Um im Internet sicher navigieren zu können, brauchen Jugendliche gute Vorbilder, sagt In Albon. «Jugendliche brauchen Erwachsene, denen sie von schwierigen Erlebnissen im Netz erzählen können, ohne Ärger befürchten zu müssen.» Und weiter: «Eltern und Lehrpersonen sollten sich für die digitale Welt der Jugendlichen interessieren und das Gespräch suchen.»