Die Münzstätte Swissmint verkaufte am Donnerstagmorgen 5000 Stück einer limitierten Schweizer 25-Franken-Goldmünze. Bereits jetzt bieten Wiederverkäufer die Münzen im Internet an. Und verlangen horrende Preise. Das sorgt bei leer ausgegangenen Münzfans für Frust.

Darum gehts Neue 25-Franken-Goldmünze nach nur 44 Minuten ausverkauft

Wiederverkäufer verlangen auf Ricardo bereits bis zu 9999 Franken für die Sondermünze

Viele Sammler gingen leer aus, widersprüchliche Anweisungen im Onlineshop von Swissmint sorgten für Verwirrung

Nicht einmal eine Stunde hat es gedauert: Am Donnerstag um 8 Uhr startete die Eidgenössische Münzstätte Swissmint den Verkauf einer neuen 25-Franken-Goldmünze. Nach 44 Minuten waren die 5000 Stück der Sondermünze bereits vergriffen. «Alle verfügbaren Exemplare sind ausverkauft», heisst es dazu auf der Website des Swissmint-Shops.

Praktisch zeitgleich sind auf der Verkaufsplattform Ricardo die ersten Angebote für die Goldmünze aufgetaucht – zu horrenden Preisen. Ein Verkäufer verlangt im Sofortkauf 9999 Franken für das limitierte Sammlerstück! Zum Vergleich: Swissmint bot die Münze für 715 Franken an.

Mittlerweile liefert die Suche nach der 25-Franken-Goldmünze auf Ricardo rund 50 Treffer. Und tatsächlich scheinen sich trotz der Abzocker-Preise Abnehmer für den Batzen zu finden: Eine Goldmünze wurde bereits verkauft. Bei anderen Inseraten sind schon zig Gebote eingegangen.

«Für echte Sammler ist es unmöglich»

Der Riesenansturm sorgte dafür, dass viele Münz-Fans leer ausgegangen sind. Einer von ihnen ist Blick-Leser Reto H.*. Pünktlich zum Verkaufsstart um 8 Uhr versuchte er sein Glück im Onlineshop von Swissmint. Doch über den virtuellen Warteraum kam er nicht hinaus.

Besonders sauer stossen ihm die Wiederverkäufer auf, die sich nun ein goldenes Näschen verdienen wollen: «Man wird von Händlern und Wiederverkäufern nur verarscht», schreibt der frustrierte Blick-Leser. Für echte Sammler sei es unmöglich, eines der begehrten Exemplare zu ergattern.

Für Verwirrung beim Verkaufsstart sorgte ausgerechnet jener virtuelle Warteraum, mit dem Swissmint einen möglichst reibungslosen Verkauf sicherstellen wollte. Am oberen Rand der Website wurde den Kaufwilligen mitgeteilt, dass sie die Seite schliessen könnten, ohne ihren Platz in der Warteschlange zu verlieren. Weiter unten hiess es hingegen: «Lassen Sie diese Seite geöffnet.» Dort warnte Swissmint auch davor, die Seite zu aktualisieren. Wer sich an die erste Anweisung hielt und das Fenster schloss, dürfte sich nun fragen, ob er damit womöglich seine Chance auf das begehrte Sammlerstück verspielt hat.

Erinnerungen ans Verkaufspuff vom letzten Jahr

Bei der Eidgenössischen Münzstätte dürften angesichts des Mega-Ansturms Erinnerungen an den 1. Juli 2025 wach werden. Damals lancierte Swissmint das Jubiläums-Goldvreneli zum 100. Geburtstag des legendären 100-Franken-Stücks. Trotz des stolzen Ausgabepreises von 3500 Franken waren die 2500 Exemplare innert weniger Stunden vergriffen.

Der gewaltige Ansturm legte damals den Onlineshop lahm. Wegen technischer Probleme wurden sogar rund 150 Münzen zu viel verkauft. Swissmint musste Bestellungen nachträglich stornieren – zum grossen Ärger der Sammler. Schon am Ausgabetag wechselten einzelne Exemplare auf Ricardo gar für 14'000 Franken den Besitzer. Jetzt wiederholen sich die Abzocker-Angebote im Internet auch bei der neuen 25-Franken-Goldmünze.

* Name bekannt