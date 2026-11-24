Swissmint lanciert am Donnerstag eine neue 25-Franken-Goldmünze. Die Auflage ist auf 5000 Stück begrenzt, der Ausgabepreis beträgt 715 Franken. Der Ansturm dürfte gross sein. Wie beim Jubiläums-Goldvreneli 2025, als es grosse Probleme gab.

Darum gehts Swissmint lanciert eine neue 25-Franken-Goldmünze

Sie ist streng limitiert, es gibt nur 5000 Stück

Zuletzt gab es beim Verkauf des Jubiläums-Goldvreneli grosse Probleme

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Schweizer haben eine Schwäche für Goldmünzen. Das Goldvreneli ist die beliebteste Schweizer Münze schlechthin. Es ist Götti-Batzen, Not-Reserve oder Sammlerstück – aber längst nicht die einzige Goldmünze des Landes. Am Donnerstag lanciert die Eidgenössische Münzstätte Swissmint die nächste: eine neue 25-Franken-Goldmünze. Die Auflage ist auf gerade mal 5000 Exemplare limitiert. Wer sich eines der begehrten Sammlerstücke sichern will, muss allerdings tief in die Tasche greifen: 715 Franken kostet die Münze.

Die neue Goldmünze hat einen Durchmesser von zwei Zentimetern, wiegt 5,64 Gramm und besteht zu 90 Prozent aus Gold, wie Swissmint in einer Medienmitteilung schreibt. Das macht 5,076 Gramm reines Gold. Beim aktuellen Goldkurs entspricht das einem Materialwert von rund 497 Franken. Der Ausgabepreis liegt also rund 44 Prozent darüber. Die Münze kommt in der höchsten Prägequalität «polierte Platte» daher und wird im Etui verkauft.

Historische Vorbilder eingeschmolzen

Das Design verwirrt auf den ersten Blick: Vorne historisch, hinten modern? Das ist bewusst so gewählt. Denn die neue Goldmünze vereint zwei Kapitel der Schweizer Geldgeschichte. Auf der Vorderseite prangt das Schweizerwappen auf blühenden Alpenrosenzweigen. Das Motiv geht auf eine 20-Franken-Goldmünze aus dem Jahr 1871 zurück, die nie in Umlauf kam.

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Die Rückseite erinnert an die 25-Franken-Goldmünzen von 1955, 1956 und 1959. Auch diese gelangten nie in den regulären Zahlungsverkehr. Die Schweizerische Nationalbank (SNB) liess einen Grossteil davon einschmelzen. Lediglich 20'000 Exemplare pro Jahrgang blieben übrig.

Mega-Ansturm legte Onlineshop lahm

Bei Swissmint dürften die Erinnerungen an den 1. Juli 2025 noch frisch sein. Damals lancierte die Münzstätte das Jubiläums-Goldvreneli zum 100. Geburtstag des legendären 100-Franken-Stücks. Trotz des stolzen Ausgabepreises von 3500 Franken war die Auflage von 2500 Exemplaren innert weniger Stunden vergriffen.

Der gewaltige Ansturm legte den Onlineshop lahm. Wegen technischer Probleme wurden sogar rund 150 Münzen zu viel verkauft. Swissmint musste Bestellungen nachträglich stornieren – zum grossen Ärger der Sammler. Schon am Ausgabetag wechselten einzelne Exemplare auf Ricardo für 14'000 Franken den Besitzer. Der Bund hat das Verkaufspuff inzwischen aufgearbeitet und Verbesserungen an der IT-Infrastruktur veranlasst. Am Donnerstag zeigt sich, was die Massnahmen taugen.