Eine Luxusyacht für 1 Franken? Auf Ricardo wird aktuell eine Sealine F44 mit Liegeplatz am Bielersee versteigert. Immer wieder versuchen Verkäufer, mit einem extra-niedrigen Startgebot auf ihre Auktion aufmerksam zu machen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Luxusyacht auf Ricardo für Startgebot von 1 Franken angeboten

Höchstgebot liegt aktuell bei 78'000 Franken

Derselbe Anbieter bot vor Jahren bereits einen Ferrari ab 1 Franken zum Verkauf an

Moritz Meister Redaktor Wirtschaft

Bei diesem Startgebot kommt so mancher ins Grübeln! Ein 49-Jähriger aus dem Kanton Bern bietet seine Luxusyacht auf Ricardo an – zum Startpreis von einem Franken. «Ab einem Franken bietet jeder mit. Ich wollte bewusst einen anderen Weg gehen», sagt er zu «20 Minuten». Der Plan geht auf. Über 100 Angebote sind bereits eingegangen. Interessenten liefern sich einen irren Bieterkampf.

Verkauft wird eine Sealine F44 aus dem Jahr 2000. Laut der Anzeige weist das Boot erst 473 Motorstunden auf und liegt auf dem Bielersee. Die Ausstattung ist für Schweizer Verhältnisse üppig: An Bord gibts ein Doppelschlafzimmer sowie ein weiteres Zimmer, eine Küche, einen Wohnbereich und ein voll ausgestattetes Badezimmer. Besonders wichtig, weil Bootsplätze rar sind: Der Käufer kann den aktuellen Liegeplatz in einer Werft übernehmen.

Das aktuelle Höchstgebot liegt bei knapp 78'000 Franken. Neu kostet die Yacht 850'000 Franken. Die Auktion endet am 25. Juni um 19.06 Uhr. Bis dahin dürfte das Gebot noch um einiges in die Höhe schiessen.

Immer wieder sorgen 1-Franken-Angebote auf Plattformen wie Ricardo, Tutti oder eBay für Aufsehen.

Ferrari California

Der 49-jährige Berner ist ein Experte in Sachen Schnäppli-Auktionen. Vor knapp zehn Jahren hat er bereits einen Ferrari California für einen Stutz feilgeboten. Wie er damals zu «20 Minuten» sagte, habe er bereits zuvor einen BMW und einen Mercedes mit derselben Methode verkauft und dabei gute Erfahrungen gemacht.

Rolex-Modelle zum Schnäppchenpreis

Auch Uhren gehen mit der 1-Franken-Masche teuer weg: Ende April 2021 startete der Winterthurer Geschäftsmann Yves Senn auf Ricardo eine Auktion, die ihresgleichen sucht. Er bot mehrere Rolex-Modelle für ein Startgebot von 1 Franken auf der Seite zum Verkauf an. Den Start seiner Verkaufswelle machte er mit der Rolex Submariner 114060 von Januar 2015. Insgesamt hat er sieben Rolex-Modelle zum Verkauf angeboten – darunter auch eine Rolex Datejust oder eine Rolex Yachtmaster. Er hat sie zu Höchstpreisen verkauft.

Porsche Cayenne

In Zug sorgte ein Porsche für Furore. 2023 startete das Zuger Betreibungsamt die Auktion eines Porsche Cayenne. Das Startgebot für den Luxus-SUV – er hatte schon 190'000 Kilometer auf dem Tacho – lag bei 1 Franken. Der Neupreis des Modells liegt bei über 100'000 Franken. Kein Wunder also lag der Preis kurz nach Auktionsbeginn bereits bei über 7000 Franken. Verkauft wurde er für knapp 20'000 Franken.

Rustici im Tessin

Sogar Ferienhäuschen werden für 1 Franken angeboten! Die Tessiner Gemeinde Gambarogno hat 2019 insgesamt neun Rustici im Dorfkern von Monti Scìaga zum symbolischen Preis von einem Stutz angeboten. Der Haken: Käufer mussten sich verpflichten, die Bauten innert angemessener Frist gründlich und gesetzeskonform zu renovieren. Ein ganzes Stück Arbeit – die Rustici waren Ruinen.