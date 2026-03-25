Der Laufschuhhersteller On nimmt einen Wechsel beim Chefposten vor: Martin Hoffmann verlässt das Unternehmen nach 13 Jahren. Für ihn übernehmen die Mitgründer David Allemann und Caspar Coppetti, die sich auch das VR-Präsidium teilen. Die Anleger reagieren enttäuscht.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft On-CEO Martin Hoffmann tritt nach 13 Jahren zurück, Ersatz ab Mai

Mitgründer Allemann und Coppetti übernehmen Doppelrolle als CEOs und Präsidenten

On-Aktie steigt vorbörslich um 1,5 Prozent nach Wechselankündigung War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Michael Hotz Teamlead Wirtschafts-Desk

Überraschender Wechsel beim Zürcher Sportartikelhersteller On: CEO Martin Hoffmann (47) tritt zurück – nach 13 Jahren. Für ihn übernehmen per 1. Mai die zwei Mitgründer David Allemann (55) und Caspar Coppetti (48) gemeinsam den Chefposten, wie das Unternehmen am Mittwoch verkündet. Künftig haben die beiden eine Doppelrolle beim On, denn sie teilen sich auch weiterhin das Verwaltungsratspräsidium.

An der Börse kommt der Chefwechsel gar nicht gut an. Die in New York notierte On-Aktie verliert über 10 Prozent. Und das bei einem positiven Marktumfeld. Der breite US-Index S&P 500 liegt 0,6 Prozent im Plus. Auch der Dow Jones und der Nasdaq haben deutlich zugelegt.

Der Grund für den Abgang von Hoffmann: Er hat beschlossen, eine geplante Auszeit zu nehmen, heisst es dazu im Schreiben. Gleichzeitig wolle er sich philanthropischen Aktivitäten widmen. Er bleibt dem Sportschuh-Hersteller aber bis März 2027 als Berater zur Verfügung. Mit den zwei neuen Chefs am Steuer will On die Strategie enger mit dem operativen Geschäft verknüpfen. Damit soll die nächste Wachstumsphase in Angriff genommen werden.

Weitere Wechsel in der Führungsetage

Neben neuen CEOs gibt es bei On noch weitere Veränderungen auf der Führungsebene. So steigt Scott Maguire intern zum Chief Operating Officer (COO) auf. Er verantwortet künftig die gesamte Wertschöpfungskette – von der Entwicklung bis zum globalen Vertrieb. Und ab 1. Mai hat das Unternehmen mit Frank Sluis wie angekündigt einen neuen Finanzchef.