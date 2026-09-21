Die zwei neuen SMI-Titel feiern starken Start bei Premiere

Von Michael Hotz, Teamlead Wirtschaftsdesk

Der Schweizer Leitindex startet mit Zugewinnen in die neue Börsenwoche. Im frühen Handel legt der SMI um 0,6 Prozent zu – beflügelt durch die beiden Neulinge Sandoz und Galderma. Die Aktie des Basler Generika-Riesen klettert um gut 1 Prozent, der Titel des Zuger Dermatologie-Unternehmens liegt gar 2,6 Prozent im Plus.

Sandoz und Galderma sind seit diesem Montag neu im SMI vertreten. Für sie mussten Swisscom und Kühne+Nagel weichen. Die Schweizer Börse SIX nimmt regelmässig Anpassungen im Leitindex mit den 20 grössten börsenkotierten Schweizer Firmen vor. Dabei überprüft sie, welche Aktien am Markt am häufigsten gehandelt werden und wie viel die gehandelten Anteile der Unternehmen insgesamt wert sind. Man spricht hier auch von der Marktkapitalisierung.

Durch den Einzug insbesondere von Sandoz ist der SMI noch stärker von der Pharma-Branche abhängig. Mit Novartis und Roche prägen zwei Schwergewichte aus dieser Industrie den Leitindex schon stark mit. Zusammen mit Galderma macht der Gesundheitssektor 40 Prozent des SMI aus. Das macht ihn anfällig für Klumpenrisiken, wie Aktien-Experte Thomas Marti von Cash hier schreibt.