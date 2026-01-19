Ab nächster Woche ist der heissbegehrte Bear Cup auch hierzulande erhältlich. Nach dem Hype in den USA gibt es aber eine Kauflimite – nur ein Exemplar pro Person ist erlaubt.

Nathalie Benn

2024 kam niemand an der Dubai-Schoggi vorbei. Letztes Jahr eroberte das Plüschmonster Labubu die Welt im Sturm. Und der nächste irre Mega-Hype für 2026 steht schon in den Startlöchern.

Es handelt sich um ein gläserner Bärchenbecher mit grünem Mützendeckel der US-amerikanischen Café-Kette Starbucks. Im Heimmarkt nahm Starbucks den «Bearista Cold Cup» – so der Name des Bechers, umgangssprachlich aber oft einfach «Bear Cup» (zu Deutsch: Bärenbecher) genannt – Anfang November ins Sortiment.

Den Ansturm, der kurz darauf folgte, sah wohl der Konzern selbst nicht kommen: Kaffeefans campierten gegen drei Uhr nachts vor Filialen, um bei Ladenöffnung eine der Ersten zu sein. Innert kurzer Zeit war das Stück überall vergriffen. Wer ein Exemplar ergattern konnte, verkaufte dieses teilweise wieder online – für bis zu 1050 US-Dollar! Im regulären Handel kostete der Becher 30 Dollar.

Jetzt soll der Bear Cup auch hierzulande in die Starbucks-Regale kommen, wie das Unternehmen in einer Mitteilung erklärt. Ab dem 20. Januar können Schweizer Fans das Glasbärchen erwerben. Er kostet 29.90 Franken.

Begrenzte Stückzahl und Kauf-Limit

Noch im November erklärte eine Sprecher auf eine Blick-Anfrage zu einer allfälligen Einführung: «Das Produkt ist Teil eines regionalen Sortiments in den USA. In Europa – und damit auch in der Schweiz – ist der Becher derzeit nicht vorgesehen.» Nun hat sich der kriselnde Konzern umentschieden.

Wegen des Riesen-Andrangs ennet des grossen Teichs hat Starbucks für die Schweiz aber Massnahmen ergriffen: Pro Person gibts maximal einen Bear Cup zu kaufen. Die Stückzahl ist auch dieses Mal streng limitiert – «nur solange der Vorrat reicht», kündigt Starbucks an.

Im Vereinigten Königreich war der Bear Cup bereits am 15. Januar für 27.95 Pfund erhältlich. Dort zeigte sich dasselbe Szenario wie in den USA: Laut britischen Medien soll das Stück bereits am ersten Tag gegen 7.30 Uhr morgens komplett ausverkauft gewesen sein. Kurz darauf tauchten die Becher auf Wiederverkaufsplattformen für mehrere Hundert Pfund auf. Ob die Bärenbecher auch einschlägige Schweizer Portale überschwemmen werden, wird sich kommenden Dienstag zeigen.